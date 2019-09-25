25.09.2019 16:59

В современном мире не стоит вопрос нужна ли женщина армии, актуальным является вопрос, как привлечь к военной службе лучших харьковчанок

Такой тезис прозвучал во время встречи в пространстве Центра гендерной культуры представительств военных вузов региона от советника по вопросам женщин, мира и безопасности представительства НАТО в Украине майора Стива Винтерса (Канада)



://dniokh.gov.ua

Цель визита советника в Харьковскую заключалась в содействии в совершенствовании системы гендерной подготовки в Национальной академии Национальной гвардии Украины, учитывая лучшие практики стран-членов НАТО.

Однако это стало важной и для других военных учебных заведений.

Полезный опыт НАТО в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии является хорошим фактором изменений в украинском секторе безопасности и обороны.

Во время встречи представительницей Департамента образования и науки Харьковской областной государственной администрации презентовали итоги реализации в 2018/2019 учебном году проекта «Через равенство и понимание к защите и безопасности». «Изюминкой» мероприятия стал допремьерный показ социального ролика, снятого молодым талантливым режиссером А. Чернобай при поддержке проекту ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи» о девушках-военных.

В конце встречи Стив Винтерс положительно оценил результаты проекта и пообещал довести эту информацию до специалистов Представительства НАТО в Украине и Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.