Главная Новости Армия К Новому году из Харькова в армию отправят 1 300 призывников
02.10.2019  17:21   

К Новому году из Харькова в армию отправят 1 300 призывников

Данный норматив один из самых высоких показателей призыва по Украине.


://dozor.kharkov.ua

С 1 октября в харькове стартовалах призывная кампании «Осень-2019».

"В течение октября-декабря 2019-му мы планируем направить в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований около 1300 юношей", - рассказывает военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

Военком добавил, что призывать планируют только лиц в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих право на отсрочку. При этом в район проведения боевых действий на Донбассе солдат-срочников НЕ будут командировать.

"Впервые во время этого призыва мы внедрили одно собственное ноу-хау. Так, за каждым военнослужащим райвоенкомата мы закрепили небольшую группу юношей, состоящих на воинском учете. По нашему мнению, так легче будет узнать кто и чем из них живет, изучить нравственные качества, а также развеять мифы о работе РВК постоянно выбрасываемые в интернет-пространство. Главное, что все будет делаться спокойно и открыто, во время бесед с ребятами и их родителями", - добавил полковник Юрий Калгушкин.

 

Тэги:  призыв, осень-2018, харьков, военкомат, комиссия, комиссар, норматив
 
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