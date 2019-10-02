К Новому году из Харькова в армию отправят 1 300 призывников

Данный норматив один из самых высоких показателей призыва по Украине.
С 1 октября в харькове стартовалах призывная кампании «Осень-2019».
"В течение октября-декабря 2019-му мы планируем направить в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований около 1300 юношей", - рассказывает военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.
Военком добавил, что призывать планируют только лиц в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих право на отсрочку. При этом в район проведения боевых действий на Донбассе солдат-срочников НЕ будут командировать.
"Впервые во время этого призыва мы внедрили одно собственное ноу-хау. Так, за каждым военнослужащим райвоенкомата мы закрепили небольшую группу юношей, состоящих на воинском учете. По нашему мнению, так легче будет узнать кто и чем из них живет, изучить нравственные качества, а также развеять мифы о работе РВК постоянно выбрасываемые в интернет-пространство. Главное, что все будет делаться спокойно и открыто, во время бесед с ребятами и их родителями", - добавил полковник Юрий Калгушкин.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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