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09.10.2019  09:03   

Осенний призыв в Харькове. Первая команда срочников уже отправлена

С первого октября в Украине начался осенний призыв, продлится он до 31 декабря. На службу привлекут около пятнадцати с половиной тысяч призывников, тысяча триста из которых – из Харьковского региона.


// izvestia.kharkov.ua

От сборного пункта областного комиссариата уже отправлена первая команда новобранцев. Парни говорят – в армию идут добровольно, по собственному желанию.
 
«Просто я понял, что вот повестка – надо пойти отслужить, потихоньку собрались и вот я здесь», – рассказал призывник Дмитрий.
 
Новобранцев отправят в учебные центры, где они несколько месяцев будут проходить подготовку, а затем отправят в подразделения Вооруженных сил Украины. Призывники с высшим образованием будут служить 12 месяцев, остальные – 18 месяцев.
 
«Около 20% от общего количества призывников будут проходить срочную военную службу территориально, то есть на территории Харькова, Харьковской области – это в первую очередь части Национальной гвардии и наш государственный пограничный отряд. Военнослужащие срочной военной службы к выполнению задач в зоне операции объединенных сил не привлекаются и проходят исключительно в местах постоянной дислокации», – рассказал военный комиссар Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин.

Комиссар отмечает, что молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет после начала призыва должны в 10-дневный срок прибыть в районный военкомат, даже если не получили повестку. Исключения есть, но немного.
 
«Если призывник привлекался к уголовной ответственности, призыву на срочную военную службу не подлежит, как не подлежат граждане других государств. Не должно быть татуировок на открытых участках тела у тех призывников, которых будут комплектовать в команды частей Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы», – объясняет Юрий Калгушкин.

К тому же в среднем 10% призывников не годны к срочной службе по состоянию здоровья. Самые распространенные противопоказания: болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нарушения зрения и расстройства психики. При наличии таких заболеваний молодые люди получают бессрочную отсрочку от армии.

Но за уклонение от службы для призывников продолжают действовать наказания – как административные, так и уголовные. Только в этом году около полутысячи ребят получили штрафы, а четырем уже вынесен приговор – они получили ограничение свободы на срок от одного до двух лет с испытательным сроком.

Тэги:  призыв, харьков
 
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