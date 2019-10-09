09.10.2019 12:52

Харьковский курсант стал самым рейтинговым оператором ударных беспилотников в Турции (ФОТО)

Авиатор в третьем поколении поразил комиссию и тренеров в работе с ударным БПЛА Bayraktar TB2



://mil.gov.ua

Курсант Игорь Тищенко, авиатор в третьем поколении, на днях вернулся из Турции, где в течение трех месяцев овладел новый для себя профессию - оператора БПЛА Bayraktar TB2. В Турции парень учился настойчиво и по рейтингу стал первым из полсотни украинских операторов.

Хотя направление в новейшее подразделения операторов Bayraktar в пятикурсника ХНУВСа фактически в кармане, оступиться на финише он просто не имеет права, так настойчиво готовится к государственным экзаменам.

Еще шесть лет назад Игорь даже не думал связывать свою жизнь с военной авиацией. Даже отец, опытный авиатор, не настаивал, слишком сложная эта романтическая профессия ...

Все изменилось в 2014 г., когда солнечный Крым пришлось покинуть. Отец перевез семью на материковую Украину, попрощался и бросился на украинский армейский аэродром.

При таких условиях для Игоря все было решено, таким воспитал его отец - мужественным, патриотичным.

Сначала планировал подписать контракт, но в то время еще не достиг 18-ти. Поэтому поступил в ХНУВС.

- Видел по отцовских глазах, что он не в восторге от моего решения. Было понятно, что легко не будет, Восток страны - в огне. Перспективы на скорое разрешение конфликта призрачны. И он только сказал, что гордится мной и верит в мои силы. Пять лет учебы прошло и я уже не вижу себя без неба, военной формы, собратьев, а еще большего адреналина добавляет новая специальность оператора ударного БПЛА.