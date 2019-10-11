Главная Новости Армия Абрамавичус уволил руководителя ведущего украинского КБ в Харькове и разместил требования к новому кандидату
11.10.2019  14:24   

Абрамавичус уволил руководителя ведущего украинского КБ в Харькове и разместил требования к новому кандидату

В Харькове на государственном концерне "Укроборонпром" за невыполнения обязанностей уволен директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич


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Сотрудники ГП "Харьковское КБ по машиностроению им. Морозова" просили уволить директора КБ Алексея Бабича. Об этом говорится в письме, отправленном гендиректору ГК "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу (КБ входит в структуру концерна), пишет "Зеркало недели".

Как сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома", соответствующий Приказ подписал Генеральный директор Концерна Абромавичюс.

"Системное невыполнение контрактов с Министерством обороны Украины привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона" Укроборонпрома ": долги выплат заработной платы работникам, сокращенную рабочую неделю, отток кадров и необеспеченность необходимым украинской армии", - прокомментировал причину такого решения руководство "Укроборонпрома".

С описанием вакантной позиции и требованиям к кандидатам можно ознакомиться здесь

Исполняющим обязанности главы ГП "ХКБМ им. Морозова" назначен Владимир Жадана, который в настоящее время занимает должность главного конструктора.

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  завод, танки, харьков, кб, конструкторское
 
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