Абрамавичус уволил руководителя ведущего украинского КБ в Харькове и разместил требования к новому кандидату

В Харькове на государственном концерне "Укроборонпром" за невыполнения обязанностей уволен директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич
Сотрудники ГП "Харьковское КБ по машиностроению им. Морозова" просили уволить директора КБ Алексея Бабича. Об этом говорится в письме, отправленном гендиректору ГК "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу (КБ входит в структуру концерна),
Как сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома", соответствующий Приказ подписал Генеральный директор Концерна Абромавичюс.
"Системное невыполнение контрактов с Министерством обороны Украины привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона" Укроборонпрома ": долги выплат заработной платы работникам, сокращенную рабочую неделю, отток кадров и необеспеченность необходимым украинской армии", - прокомментировал причину такого решения руководство "Укроборонпрома".
С описанием вакантной позиции и требованиям к кандидатам можно ознакомиться здесь
Исполняющим обязанности главы ГП "ХКБМ им. Морозова" назначен Владимир Жадана, который в настоящее время занимает должность главного конструктора.
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