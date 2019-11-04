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04.11.2019  10:59   

В Саржином яру выступят кинологи Нацгвардии

Показательное выступление кинологов Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины пройдет 6 ноября в Саржином яру.


// city.kharkov.ua

Начало - в 14:00. Место проведения - площадка для выгула собак в Саржином яру.

В программе мероприятия - преодоление полосы препятствий, общий курс дрессировки, поиск оружия, боеприпасов и гильз, задержание воображаемого правонарушителя, элементы тактической подготовки кинологов и цирковой дрессировки. После выступления можно будет пообщаться с гвардейскими кинологами, которые расскажут, как вырастить, воспитать собаку, а также благодаря каким приемам можно достичь максимального эффекта в дрессировке. Желающие смогут сфотографироваться со служебными собаками. 

Показательное выступление проведут для харьковчан и гостей города в поддержку детей из неблагополучных семей, тяжелобольных и требующих помощи.

В управлении отметили, что харьковские кинологи лидируют среди подразделений Национальной гвардии Украины третий год подряд.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  нацгвардия, кинологи, харьков, саржин яр
 
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