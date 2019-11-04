В Саржином яру выступят кинологи Нацгвардии

Показательное выступление кинологов Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины пройдет 6 ноября в Саржином яру.
Начало - в 14:00. Место проведения - площадка для выгула собак в Саржином яру.
В программе мероприятия - преодоление полосы препятствий, общий курс дрессировки, поиск оружия, боеприпасов и гильз, задержание воображаемого правонарушителя, элементы тактической подготовки кинологов и цирковой дрессировки. После выступления можно будет пообщаться с гвардейскими кинологами, которые расскажут, как вырастить, воспитать собаку, а также благодаря каким приемам можно достичь максимального эффекта в дрессировке. Желающие смогут сфотографироваться со служебными собаками.
Показательное выступление проведут для харьковчан и гостей города в поддержку детей из неблагополучных семей, тяжелобольных и требующих помощи.
В управлении отметили, что харьковские кинологи лидируют среди подразделений Национальной гвардии Украины третий год подряд.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. В плане здоровья будьте осторожнее.
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