04.11.2019 10:59

В Саржином яру выступят кинологи Нацгвардии

Показательное выступление кинологов Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины пройдет 6 ноября в Саржином яру.



// city.kharkov.ua

Начало - в 14:00. Место проведения - площадка для выгула собак в Саржином яру.

В программе мероприятия - преодоление полосы препятствий, общий курс дрессировки, поиск оружия, боеприпасов и гильз, задержание воображаемого правонарушителя, элементы тактической подготовки кинологов и цирковой дрессировки. После выступления можно будет пообщаться с гвардейскими кинологами, которые расскажут, как вырастить, воспитать собаку, а также благодаря каким приемам можно достичь максимального эффекта в дрессировке. Желающие смогут сфотографироваться со служебными собаками.



Показательное выступление проведут для харьковчан и гостей города в поддержку детей из неблагополучных семей, тяжелобольных и требующих помощи.

В управлении отметили, что харьковские кинологи лидируют среди подразделений Национальной гвардии Украины третий год подряд.