Главная Новости Армия "За такую зарплату авиастроители не только не могут работать на государство, но и не могут чувствовать себя людьми" - Президент Украины
06.11.2019  14:06   

"За такую зарплату авиастроители не только не могут работать на государство, но и не могут чувствовать себя людьми" - Президент Украины

Председатель наблюдательного совета госконцерна Абромавичюс сообщил Зеленскому, что у работников ХАЗа самая низкая зарплата среди всех предприятий Укроборонпрома.


://dozor.kharkov.ua/

Свою встречу с сотрудниками авиазавода Президент Украины начал со статистической информации и презентации, подготовленной председателем набсовета Укроборонпрома.

Президента повергла в шок сумма средней заработной платы харьковских авиастроителей - 3 500 гривен в месяц, и та с задержками.

Зеленский подчеркнул, что сумма повергла его в шок. За такое вознаграждение "люди не только не могут работать на государство, но и не могут чуствовать себя людьми".

Более 10% всех предприятий Укроборонпрома находится на Харьковщине. И результаты инспекции Главнокомандующего Украины не порадовали.

По данным, которые предоставили Президенту Украины, задолженность по заплате на некоторых предприятиях тянется до 4 лет.

 

Тэги:  хаз, визит, харьков, зеленский, президент, абромявичус
 
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