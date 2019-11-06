"За такую зарплату авиастроители не только не могут работать на государство, но и не могут чувствовать себя людьми" - Президент Украины

Председатель наблюдательного совета госконцерна Абромавичюс сообщил Зеленскому, что у работников ХАЗа самая низкая зарплата среди всех предприятий Укроборонпрома.
Свою встречу с сотрудниками авиазавода Президент Украины начал со статистической информации и презентации, подготовленной председателем набсовета Укроборонпрома.
Президента повергла в шок сумма средней заработной платы харьковских авиастроителей - 3 500 гривен в месяц, и та с задержками.
Зеленский подчеркнул, что сумма повергла его в шок. За такое вознаграждение "люди не только не могут работать на государство, но и не могут чуствовать себя людьми".
Более 10% всех предприятий Укроборонпрома находится на Харьковщине. И результаты инспекции Главнокомандующего Украины не порадовали.
По данным, которые предоставили Президенту Украины, задолженность по заплате на некоторых предприятиях тянется до 4 лет.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: