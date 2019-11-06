Осенний призыв в Харькове близится к экватору - комментарии военных специалистов

Призывной возраст могут подкорректировать, чтобы выполнить план по набору призывников.
Осенний призыв продолжается. В Харьковском областном военкомате прокомментировали видео, на котором якобы отлавливают срочника.
В то же время сообщили: призывной возраст может снова измениться.
Какие санкции ожидают тех, кто уклоняется от службы, а также куда звонить по поводу нарушений со стороны военкомов - рассказал на пресс-конференции Александр Шемаев.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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