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06.11.2019  17:27   

Осенний призыв в Харькове близится к экватору - комментарии военных специалистов

Призывной возраст могут подкорректировать, чтобы выполнить план по набору призывников.


://objectiv.tv/

Осенний призыв продолжается. В Харьковском областном военкомате прокомментировали видео, на котором якобы отлавливают срочника.

В то же время сообщили: призывной возраст может снова измениться.

Какие санкции ожидают тех, кто уклоняется от службы, а также куда звонить по поводу нарушений со стороны военкомов - рассказал на пресс-конференции Александр Шемаев.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  призывник, возраст, харьков, комментарий
 
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