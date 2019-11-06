06.11.2019 17:27

Осенний призыв в Харькове близится к экватору - комментарии военных специалистов

Призывной возраст могут подкорректировать, чтобы выполнить план по набору призывников.



://objectiv.tv/

Осенний призыв продолжается. В Харьковском областном военкомате прокомментировали видео, на котором якобы отлавливают срочника.

В то же время сообщили: призывной возраст может снова измениться.

Какие санкции ожидают тех, кто уклоняется от службы, а также куда звонить по поводу нарушений со стороны военкомов - рассказал на пресс-конференции Александр Шемаев.