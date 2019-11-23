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23.11.2019  12:03   

Харьковской оборонке погасили десятую часть задолженности по зарплате

"УКРОБОРОНПРОМ", после визите Президента Украины погасил 55 млн. грн. долгов по заработной плате


://ukroboronprom.com.ua/

"Укроборонпром" начал выплачивать долг по заработной плате сотрудникам предприятий-участников Концерна.
По состоянию на 22 ноября уже погашено 55 млн грн. долгов работникам предприятий морской техники и бронетанкового дивизиона. Это составляет 10% от общей суммы задолженности.

К концу 2019 планируется погасить долг на общую сумму 101 млн грн. 15 предприятиях. Это первый эффект от системных решений по финансовому оздоровлению Укроборонпрома. 

Выплата задолженности стала возможна в результате закрытия внутригрупповой задолженности.

Также благодаря налаживанию эффективного сотрудничества между предприятиями Укроборонпрома уменьшил внутренние долги на сумму 160 млн грн.,

В настоящее время они составляют 344 млн грн. Концерн стабилизировал 4 предприятий, среди которых: Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова и Житомирский и Николаевский бронетанковый завод и "Паллада".
Концерн продолжает анализ предприятий и постоянно обновляет информацию о задолженности и процесса выплаты долгов.

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  зарплата, оборона, харьков, задолженность
 
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