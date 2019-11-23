Харьковской оборонке погасили десятую часть задолженности по зарплате

"УКРОБОРОНПРОМ", после визите Президента Украины погасил 55 млн. грн. долгов по заработной плате
"Укроборонпром" начал выплачивать долг по заработной плате сотрудникам предприятий-участников Концерна.
По состоянию на 22 ноября уже погашено 55 млн грн. долгов работникам предприятий морской техники и бронетанкового дивизиона. Это составляет 10% от общей суммы задолженности.
К концу 2019 планируется погасить долг на общую сумму 101 млн грн. 15 предприятиях. Это первый эффект от системных решений по финансовому оздоровлению Укроборонпрома.
Выплата задолженности стала возможна в результате закрытия внутригрупповой задолженности.
Также благодаря налаживанию эффективного сотрудничества между предприятиями Укроборонпрома уменьшил внутренние долги на сумму 160 млн грн.,
В настоящее время они составляют 344 млн грн. Концерн стабилизировал 4 предприятий, среди которых: Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова и Житомирский и Николаевский бронетанковый завод и "Паллада".
Концерн продолжает анализ предприятий и постоянно обновляет информацию о задолженности и процесса выплаты долгов.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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