Харьковские танкостроители поддержали челендж среди бронетехников (ФОТО, ВИДЕО)

«Харьковский бронетанковый завод» кружкой пива продемонстрировал точность работы стабилизатора 125-мм пушки танка Т-80БВ - соответствующее архивное видео, которое было обнародовано Бундесвером в 2015 году, спровоцировало появление нового челленджа.
Об этом сообщил Defense Express.
Демонстрация работы стабилизатора показывает, что пушка всегда точно направлена на цель. Тест стал ответом на аналогичные испытания, которые провел Львовский бронетанковый завод. Его суть заключается в том, чтобы не закрепленный бокал с пивом удержался и не пролился во время движения боевой машины. Добавим, что вес пушки танка составляет 2,5 т, а длина - более 6 м.
Харьковские оружейники, кроме кружки с пивом, на пушку установили бокал с коньяком. И оба теста прошли на отлично.
Напомним, что впервые подобную демонстрацию провели немецкие танкисты на танке Leopard 2А4. Соответствующее архивное видео было обнародовано Бундесвером в 2015 году, спровоцировав появление нового челленджа. В сентябре этого года оружейники "Львовского бронетанкового завода" решили его повторить.
Архивное фото Бундесвера
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