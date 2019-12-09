09.12.2019 12:55

Харьковские танкостроители поддержали челендж среди бронетехников (ФОТО, ВИДЕО)

«Харьковский бронетанковый завод» кружкой пива продемонстрировал точность работы стабилизатора 125-мм пушки танка Т-80БВ - соответствующее архивное видео, которое было обнародовано Бундесвером в 2015 году, спровоцировало появление нового челленджа.



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Об этом сообщил Defense Express.

Демонстрация работы стабилизатора показывает, что пушка всегда точно направлена ​​на цель. Тест стал ответом на аналогичные испытания, которые провел Львовский бронетанковый завод. Его суть заключается в том, чтобы не закрепленный бокал с пивом удержался и не пролился во время движения боевой машины. Добавим, что вес пушки танка составляет 2,5 т, а длина - более 6 м.

Харьковские оружейники, кроме кружки с пивом, на пушку установили бокал с коньяком. И оба теста прошли на отлично.

Напомним, что впервые подобную демонстрацию провели немецкие танкисты на танке Leopard 2А4. Соответствующее архивное видео было обнародовано Бундесвером в 2015 году, спровоцировав появление нового челленджа. В сентябре этого года оружейники "Львовского бронетанкового завода" решили его повторить.

Архивное фото Бундесвера