Главная Новости Армия 19 декабря в Харьковской области завершается призывная кампания «Осень-2019».
19.12.2019  14:24   

19 декабря в Харьковской области завершается призывная кампания «Осень-2019».

С отправкой 35 юношей в армию военкоматы поставят «точку» в проведении призывной кампании «Осень-2019» на Харьковщине.


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Рекордно удлиненная осенняя призывная кампания длилась в течение октября-декабря 2019 года. За этот период 1300 ребят из Харькова и области в возрасте от 20 до 27 лет станут в ряды воинов Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Из всех новобранцев, 747 человек пойдут в Вооруженные Силы Украины, 485 юношей станут национальными гвардейцами, 43 оденут погоны Государственной специальной службы транспорта и еще 25 ребят присоединятся в ряды воинов-пограничников.

Особенностью этого призыва был тот факт, что призывной возраст в Украине с 2019 года установлен на уровне 20-27 лет. Таким образом, мужчины этой возрастной категории, которые признаны годными к строевой подготовки и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии, обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее призыва в армию подлежали юноши в возрасте от 18 лет. Вместе с тем, несмотря на повышение возраста призывников срочников, молодые люди 18-19 лет вправе пройти службу в армии на добровольной основе (по контракту).

Источник:   Информационное агентство МО Украины в Харькове
 Тэги:  призыв, кампания, харьков, срочная, осень
 
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