Главная Новости Армия Харьковчанки стали фаворитами общеукраинского гендерного квеста (ФОТО)
23.12.2019  15:55   

Харьковчанки стали фаворитами общеукраинского гендерного квеста (ФОТО)

Сборная команда Военного института танковых войск стала призером гендерного квеста


://armyinform.com.ua

В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялся представительный форум «5 шагов к гендерному равенству». В мероприятии приняли участие 15 команд высших учебных заведений сферы безопасности и обороны из разных регионов Украины. Вооруженные Силы Украины представила команда Харьковского Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

Гендерный квест при поддержке и участии правительственной уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко, представителей Министерства внутренних дел и руководства облгосадминистрации проходил в рамках реализации Всеукраинского проекта «Через равенство и понимание к защите и безопасности.

Команды имели возможность презентовать свои проекты по обеспечению принципа гендерного равенства и выполняли задачи гендерного квеста. Динамика соревнований получила интригу с самого начала, ведь все команды продемонстрировали основательную подготовку и волю к победе.

Сборная команда института танковых войск продемонстрировала слаженность коллективных действий и настоящий бойцовский характер, умение ориентироваться в определенных вопросах. Поэтому вполне справедливо, что курсанты-танкисты стали одними из фаворитов соревнований и по результатам квеста заняли почетное третье место.

Следует добавить, что целью проекту было содействие обеспечению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны Украины, в частности среди курсантов и научно-педагогических работников высших учебных заведений со специальным статусом.

 

 

Источник:   Армия информ
 Тэги:  танки, гендер, харьков, квест, участие, призеры
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
09.12 Армия Харьковские танкостроители поддержали челендж среди бронетехников (ФОТО, ВИДЕО) 11.10 Армия Абрамавичус уволил руководителя ведущего украинского КБ в Харькове и разместил требования к новому кандидату 28.08 Армия Харьковские танкистки сдали часть нормативов лучше курсантов-парней (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 