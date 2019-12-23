Харьковчанки стали фаворитами общеукраинского гендерного квеста (ФОТО)

Сборная команда Военного института танковых войск стала призером гендерного квеста
В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялся представительный форум «5 шагов к гендерному равенству». В мероприятии приняли участие 15 команд высших учебных заведений сферы безопасности и обороны из разных регионов Украины. Вооруженные Силы Украины представила команда Харьковского Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
Гендерный квест при поддержке и участии правительственной уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко, представителей Министерства внутренних дел и руководства облгосадминистрации проходил в рамках реализации Всеукраинского проекта «Через равенство и понимание к защите и безопасности.
Команды имели возможность презентовать свои проекты по обеспечению принципа гендерного равенства и выполняли задачи гендерного квеста. Динамика соревнований получила интригу с самого начала, ведь все команды продемонстрировали основательную подготовку и волю к победе.
Сборная команда института танковых войск продемонстрировала слаженность коллективных действий и настоящий бойцовский характер, умение ориентироваться в определенных вопросах. Поэтому вполне справедливо, что курсанты-танкисты стали одними из фаворитов соревнований и по результатам квеста заняли почетное третье место.
Следует добавить, что целью проекту было содействие обеспечению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны Украины, в частности среди курсантов и научно-педагогических работников высших учебных заведений со специальным статусом.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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