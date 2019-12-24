24.12.2019 14:24

Харьковские оружейники изготовили и сдали дюжину бронированных машин в рамках скандального заказа Укрооборонпрома

Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.



://ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова «Концерна» Укроборонпром» передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года.

Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение девяносто второй отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

«Спасение этого контракта стал приоритетом новых команд «Укроборонпрома Минобороны, но эта проблема не решилась бы без поручения главы государства, решение правительства, а также усилий Минэкономики и Министерства финансов. Для разблокирования контракта хватило сто дней, хотя нас уверяли в том, что его уже не спасти, и эти БТРы никогда не будут поставлены военным. Сегодня БТРы уже в части, ХКБМ получил за них деньги. Это пример слаженной работы многих людей, заинтересованных в восстановлении производства и выполнении гособоронзаказа ", - прокомментировал передачу БТРов генеральный директор государственного концерна «Укрборонпром» Абромавичюс.

Восстановление контракта позволило новому руководству ХКБМ вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта.

Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1 500 000 000 грн.

Вследствие недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей контракт был сорван - за три года после его подписания Вооруженные силы не получили ни одной единицы техники, а «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" было поставлено ​​на грань упадка и банкротства.

Срок поставки продукции бронетранспортеров прошел еще в июне текущего года.

Восстановление действия контракта и изготовление производства стало одним из ключевых приоритетов новой команды Концерна и руководства бронетанкового дивизиона, а также - руководства Министерства обороны, с которым был начат интенсивный диалог.

Первая встреча делегаций Концерна и руководства МОУ прошла уже в сентябре текущего года и заложила новый уровень доверия и сотрудничества между оборонным ведомством и руководством Концерна.

Срок поставки контракта был продлен во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского после его визита на ХКБМ в ноябре этого года.

Дополнительное соглашение о продлении срока поставки контракта между ХКБМ и Министерством обороны Украины было подписано в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины, принятого 4 декабря 2019.

Напомним, срыв контракта стал резонансным событием в работе Концерна, вызвало ряд журналистских расследований и уголовных производств. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е для нужд Вооруженных Сил Украины Государственное бюро расследований ведет уголовное производство.

По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен и сейчас идет конкурс на нового руководителя.

Руководство ГК "Укроборонпром" направило в Генеральную прокуратуру Украины результаты служебного расследования относительно срыва поставки военной техники в рамках Государственного оборонного заказа