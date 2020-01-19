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19.01.2020  20:20   

Харьковские танки стали «изюминкой» на параде по принятию вооруженными силами Таиланда присяги на верность королю

БТР и танки харьковского производства были достойно представлены на параде по случаю принятия Вооруженными Силами Таиланда присяги на верность королю.


https://twitter.com/Andriy_Beshta

Об этом у себя в Twitter написал Посол Украины в Таиланде, Лаосе, Мьянме Андрей Бешта, обнародовав соответствующие фото, передает УНН .

Очередная партия из десяти новых украинских танков «Оплот-Т» прибыла на таиландскую военно-морскую базу «Саттахип» 21 мая 2016 года

"Украинский БТР-3Е1 и танки ОПЛОТ достойно представлены на параде по случаю принятия Вооруженными Силами Таиланда присяги на верность королю Раме Х в рамках празднования коронации Его Величества", - говорится в сообщении посла .

«Оплот» является результатом многолетней деятельности по конструированию танков Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова. 

Компоновка танка «Оплот» - традиционная. Отделение управления находится в носовой части, боевое отделение - в центре, а моторно-трансмиссионное отделение - в кормовой части машины. 

Экипаж Т-84 - три человека. Главное оружие танка «Оплот» - 125-мм гладкоствольная пушка КБА-3, стабилизированная в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Автомат зарядки расположен в кормовой части башни и выполнен в виде автономного бронированного модуля.

Особенностью танка является наличие управляемого вооружения, которое позволяет вести огонь из пушки управляемой ракетой «Комбат» украинского производства с лазерным наведением и поражать цели на расстояниях до 5 000 м.

Источник:   УНН
 Тэги:  танк, оплот, харьков, таиланд, присяга
 
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