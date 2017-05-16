16.05.2017 17:59

Юлия Светличная открыла семинар для местных депутатов от Конгресса региональных властей Совета Европы

Мероприятие продлится в Харькове в течение трех дней.



// ХОГА

Опытом с депутатами местных советов Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей поделятся европейские коллеги.

«Это уже третий семинар Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который проходит в Харьковской области, и продолжением нашего сотрудничества будет проведение в июне 2017 года в Харькове заседания Мониторингового комитета Конгресса. Более 100 депутатов Европейского союза посетят Харьковскую область, и мы сможем показать им, что такое Харьков и что такое Украина», - отметила глава ХОГА, Вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлия Светличная.

Семинар «Депутаты местного совета: движущая сила местной демократии» проводится Конгрессом в рамках проекта «Содействие развитию местной демократии в Украине» и Плана действий Совета Европы для Украины на 2015 - 2017 годы. Главными спикерами семинара станут член Ассамблеи Лондона Эндрю Бофф и вице-мэр города Укль (Бельгия) Марк Кулз, который также является докладчиком Конгресса по вопросам местной и региональной демократии в Украине.

Приветствуя в Харьковской области участников и спикеров мероприятия, Юлия Светличная отметила, что общение с представителями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы даст депутатам местных советов возможность получить новый опыт и наработать совместные шаги по решению отдельных вопросов.

«Эти майские дни вообще проходят в Украине под флагом Евросоюза. Дни Европы продолжаются, и мне приятно, что еще одно европейское мероприятие мы проводим здесь, на востоке Украины», - подчеркнула глава ХОГА.

По ее информации, во время семинара, который продлится с 16 по 18 мая, планируют рассмотреть темы местного самоуправления, финансовых возможностей, а также ответственности депутатов перед своими избирателями. Центральными вопросами должны стать внедрение европейских подходов при реализации реформ в Украине и, безусловно, децентрализация.

«Децентрализация на сегодня является одной из самых успешных реформ в Украине, - подчеркнула руководитель области. - На примере Харьковщины могу сказать, что бюджет развития региона, благодаря финансовой децентрализации, увеличился с 1 млрд до 4 млрд грн. Это дает громадам возможность реализовывать проекты на местах. Но децентрализация дает не только финансовый ресурс, но передает и больше полномочий на места. За полномочиями стоит ответственность не только органов местного самоуправления и государственной власти, но и депутатского корпуса. Я, как депутат областного совета, это хорошо понимаю. Важно, чтобы за нашими словами следовали конкретные действия. И я надеюсь, что тот опыт, которым поделятся с участниками семинара европейские эксперты, будет полезным».