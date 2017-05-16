16.05.2017 17:22

Экс-мэр Нью-Йорка приедет в Харьков в сентябре

Рудольфу Джулиани передали приглашение от Геннадия Кернеса посетить Харьков.



// city.kharkov.ua

Делегация Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым 15 мая в рамках официального визита в Нью-Йорк (США) встретилась с советником президента США, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.



Игорь Терехов передал Рудольфу Джулиани официальное приглашение от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса посетить Харьков с целью обмена опытом эффективного менеджмента городов и обсуждения стратегических взаимовыгодных отношений в будущем.



По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, визит Джулиани запланирован на сентябрь.



На встрече присутствовал Джон Хувейн, исполнительный директор компании «Guliani Security & Safety», который после своего недавнего визита в Харьков дал высокую оценку работе городской власти по развитию социально-экономического потенциала города.



Также стороны обсудили основные направления сотрудничества в сфере безопасности и предоставления эффективных услуг жителям городов, что на сегодня является наиболее приоритетным вектором работы Харьковского городского совета.