Экс-мэр Нью-Йорка приедет в Харьков в сентябре

Рудольфу Джулиани передали приглашение от Геннадия Кернеса посетить Харьков.
Делегация Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым 15 мая в рамках официального визита в Нью-Йорк (США) встретилась с советником президента США, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Игорь Терехов передал Рудольфу Джулиани официальное приглашение от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса посетить Харьков с целью обмена опытом эффективного менеджмента городов и обсуждения стратегических взаимовыгодных отношений в будущем.
По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, визит Джулиани запланирован на сентябрь.
На встрече присутствовал Джон Хувейн, исполнительный директор компании «Guliani Security & Safety», который после своего недавнего визита в Харьков дал высокую оценку работе городской власти по развитию социально-экономического потенциала города.
Также стороны обсудили основные направления сотрудничества в сфере безопасности и предоставления эффективных услуг жителям городов, что на сегодня является наиболее приоритетным вектором работы Харьковского городского совета.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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