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17.05.2017  09:22   

Указ Порошенко о запрете «Вконтакте» и «Одноклассников» вступил в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине заблокируют ряд российских сайтов, вступил в силу 17 мая 2017 года.


dozor.kharkov.ua

Указ опубликован в газете "Урядовый курьер". 

​"В сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер" опубликован указ президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" №133/2017 от 15 мая 2017 года, с 17 мая 2017 года вступает в силу", - говорится в сообщении на сайте правительственного издания.

Отметим, документ предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Под санкциями также оказались российские Яндекс и Mail.Ru Group с ее социальными сетями "Вконтакте" и "Одноклассники".

Напомним, ранее сообщалось, что интернет-провайдеров будут штрафовать за отказ от блокирования российских сайтов.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  порошенко, социальные сети, закон
 
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