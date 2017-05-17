17.05.2017 09:22

Указ Порошенко о запрете «Вконтакте» и «Одноклассников» вступил в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине заблокируют ряд российских сайтов, вступил в силу 17 мая 2017 года.



dozor.kharkov.ua

Указ опубликован в газете "Урядовый курьер".



​"В сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер" опубликован указ президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" №133/2017 от 15 мая 2017 года, с 17 мая 2017 года вступает в силу", - говорится в сообщении на сайте правительственного издания.



Отметим, документ предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Под санкциями также оказались российские Яндекс и Mail.Ru Group с ее социальными сетями "Вконтакте" и "Одноклассники".



Напомним, ранее сообщалось, что интернет-провайдеров будут штрафовать за отказ от блокирования российских сайтов.



