17.05.2017 11:27

Светличная взяла под контроль реконструкцию спортшколы «ХТЗ»

16 мая глава ХОГА посетила одну из крупнейших детско-юношеских спортшкол Украины.



// ХОГА

Юлия Светличная осмотрела результаты ремонтных работ, которые провели в комплексной ДЮСШ «ХТЗ» в 2015 - 2016 годах, и ознакомила юных спортсменов и их тренеров с дальнейшими планами по восстановлению школы.

«В спортивной школе «ХТЗ» находятся 18 секций, и каждой из них необходимо уделять внимание. Здания на протяжении длительного времени не ремонтировали. Начиная с 2015 года, мы занялись восстановлением школы, укрепляли материально-техническую базу. В 2016-м году начали ремонтировать. В этом году сосредоточимся на реконструкции системы отопления и перекрытии крыши (а это около 4000 квадратных метров), а также продолжим укреплять материально-техническую базу», - сообщила Юлия Светличная.

Как рассказал директор КДЮСШ «ХТЗ» Леонид Задорожный, за 2015-2016 годы в спортшколе было сделано немало. В частности, утеплили легкоатлетический манеж, построили гардероб для спортсменов, отремонтировали тренерскую, частично - крышу здания, приобрели необходимый спортивный инвентарь. Также удалось провести реконструкцию зала для бокса, в котором сегодня занимаются 75 юных спортсменов.

«Зал был в непригодном состоянии. Сегодня вы видите результат. С каждым днем желающих заниматься боксом становится все больше», - сказал Леонид Задорожный.

По информации Юлии Светличной, в этом году на ремонт и укрепление материальной базы спортшколы «ХТЗ» выделили почти 15 млн грн. 1,8 млн грн из этой суммы направят на закупку спортивного инвентаря для легкоатлетов. Также планируют не только отремонтировать кровлю и систему отопления, но и привести в порядок фасад и ряд помещений.

«На этот год для нашей школы была выделена беспрецедентная сумма, - отметил директор КДЮСШ «ХТЗ». – Планируем доделать работы по легкоатлетическому манежу, в частности - отопление, крышу, привести в порядок стены. Также мы планируем ремонт в зале штанги – здание 1953-го года постройки нуждается в утеплении, ремонте кровли, укреплении фундамента. Тендер проведен, фирма-победитель объявлена. Уже в ближайшее время строители приступят к выполнению работ».

Во время посещения спортивной школы руководитель области осмотрела все помещения, которые нуждаются в ремонте, а также футбольное поле и легкоатлетический манеж.

«Я не буду проводить совещаний в кабинете. Я буду выезжать на место, смотреть, что необходимо сделать, и буду лично контролировать ход работ, - подчеркнула Юлия Светличная. – Финансовые ресурсы, которые выделены из государственного и областного бюджета, должны быть использованы рационально и качественно».

Справка. В комплексной ДЮСШ «ХТЗ» занимаются более тысячи молодых спортсменов. Здесь функционируют 18 отделений: бокс, дзюдо, триатлон, футбол, настольный теннис, теннис, регби, легкая атлетика, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, фехтование, хоккей с шайбой, современное пятиборье, пулевая стрельба, художественная гимнастика, тхэквондо, вольная борьба, кикбоксинг. Только в 2016 году школа подготовила 45 кандидатов в мастера спорта и 17 мастеров спорта Украины. Ежегодно комплекс принимает до 100 тысяч человек, здесь проводятся соревнования и чемпионаты различных уровней. Большинство зданий и сооружений, в которых занимаются воспитанники школы, были построены еще в 1970-х годах, и с тех пор здесь не проводился капитальный ремонт.