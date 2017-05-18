18.05.2017 11:16

Игорь Райнин: Чемпионат Европы по боксу – серьезное мероприятие, и мы должны обеспечить достойный уровень его проведения

Глава Администрации Президента Украины провел заседание Организационного комитета по проведению в Украине чемпионата Европы по боксу 2017 года среди мужчин.



kharkivoda.gov.ua

Участники встречи обсудили вопросы проведения соревнований, которые состоятся в Харькове с 14 по 25 июня, и скоординировали позиции. Игорь Райнин подчеркнул, что Украина, как сторона, которая принимает высокий чемпионат, должна обеспечить должный уровень его подготовки.

«Впервые в Украине достаточно серьезное, имиджевое мероприятие, которое, уверен, будет стимулировать молодежь к занятиям этим видом спорта. Поэтому от того, как мы его проведем, зависит не только имидж спорта Украины, но и государства в целом», - сказал он.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов проинформировал присутствующих о состоянии подготовки к чемпионату. Он, в частности сообщил, что на сегодня утвержден план мероприятий, который согласовали все задействованные органы государственной власти, и предусмотрено финансирование в объеме 2 млн 150 тыс. грн. «Практически все мероприятия уже выполнены либо в состоянии выполнения», - констатировал министр.

Отдельное внимание Игорь Жданов обратил на вопрос обеспечения трансляции соревнований национальными СМИ.

Президент Федерации бокса Владимир Продивус сообщил, что украинская команда готовится к чемпионату, и отметил, что федерация получает поддержку от всех задействованных в его проведении. Он сообщил, что в настоящее время Украина получила около 40 заявок об участии, то есть ожидается почти 300 спортсменов.

Заместитель председателя – руководитель аппарата Харьковской областной государственной администрации Анатолий Бабичев доложил о состоянии подготовки инфраструктуры, которая будет задействована во время чемпионата. По его словам, и зал, и места для тренировки и проживания спортсменов уже готовы. Также уже отобраны волонтеры-переводчики с английского, французского и немецкого языков, которые будут работать с делегациями.

Глава Администрации Президента особо акцентировал на вопросе обеспечения безопасности участников соревнований и вышеупомянутых объектов, болельщиков, усиленной антитеррористической охране. «Мы должны действовать на упреждение», - подчеркнул Игорь Райнин.

Представители Службы безопасности Украины заверили, что примут все необходимые меры для того, чтобы чемпионат состоялся в атмосфере безопасности.

Для оперативной координации действий всех, кто вовлечен в подготовку и проведение соревнований, Глава АПУ предложил создать соответствующий штаб.

Чемпионат Европы по боксу является главным соревнованием боксеров - любителей из европейских стран, которое проходит под эгидой Европейской федерации любительского бокса (EUBC). Чемпионат среди мужчин проводится с 1925 года с периодичностью раз в два года.

ХХХХІІ Чемпионат Европы 2017 года по боксу среди мужчин будет проходить с 14 по 25 июня 2017 года в г. Харькове на базе Дворца спорта «Локомотив». Будут разыгрываться лицензии на чемпионат мира 2017 года в Германии. Предполагается участие 350 спортсменов из 44 стран мира. Финальные соревнования состоятся 24 июня текущего года.

Напомним, комментируя решение исполкома Европейской конфедерации бокса по проведению чемпионата Европы, председатель ХОГА Юлия Светличная отметила, что в регионе будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков.