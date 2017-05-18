18.05.2017 15:31

Рада отменила закон Савченко

Верховная Рада отменила так называемый «закон Савченко», который предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.



unian.net

За соответствующие изменения проголосовали 227 народных депутатов.



Автор этого законопроекта, который называется «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения)» – народный депутат, член депутатской группы «Возрождение» Антон Яценко.



Выступая в парламенте, он заявил: «практика показала, что среди 10 тысяч освобожденных, полторы тысячи совершили повторные преступления».



«Фактически мы выпускаем преступников, которые создают криминогенную ситуация и увеличивают рост преступности в стране», – сказал он.



Теперь изменения предусматривают, что «предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день».



Суду разрешается при назначении наказаний учитывать предварительное заключение и смягчать наказание или полностью освобождать осужденного от его отбывания.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Как известно, 23 декабря 2015 президент Петр Порошенко подписал так называемый «закон Савченко».



Это первый законопроект, внесенный депутатом тогда еще «Батькивщины» Надеждой Савченко.