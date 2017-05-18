18.05.2017 18:16

Геннадий Кернес провел личный прием в Университете Воздушных Сил (ФОТО)

Военные и сотрудники вуза обратились за помощью в оплате лечения, в ремонте жилья, благоустройстве дворов, организации работы транспорта и коммунальных служб.



city.kharkov.ua

18 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан в Национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Более 80 преподавателей, сотрудников и ветеранов учебного заведения подали заявления об оказании материальной помощи и оплате лечения для себя и своих семей, о ремонте дорог и тротуаров, восстановлении кровель и освещения, ремонте подъездов, установлении приборов учета тепла и воды.

По обращению жильцов ОСМД «Дома на Котлова», будет оказана материальная помощь на оплату коммунальных услуг сотрудникам университета-участникам АТО, живущим в этих домах. Также горсовет окажет содействие в оборудовании дома газовым счетчиком и окажет юридическую помощь военным в споре с одним из неплательщиков, из-за которого в одном из домов отключено отопление. Кроме того, уже летом там появится новая детская площадка.

Принято решение о реконструкции остановочной площадки на перекрестке Белгородского шоссе и ул. Академика Проскуры. До 1 июля там будет установлен современный павильон и оборудована пешеходная дорожка.

По обращению Андрея Печкина, руководителя одного из исследовательских центров университета, будет установлен комплекс спортивных тренажеров во дворе музыкальной специализированной школы-интерната в Холодногорском районе. Во дворе школы, которая не принадлежит городу, остались старые снаряды и волейбольное поле. По поручению Геннадия Кернеса, до 23 августа для учеников интерната будет оборудована современная спортплощадка. Также 150 тысяч гривен на ремонт и развитие получит Музей музыкальной культуры, работающий при университете.