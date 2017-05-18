18.05.2017 19:12

Безопасность «Последнего звонка» на Харьковщине будут обеспечивать 1800 правоохранителей

Председатель ХОГА Юлия Светличная дала поручение руководителям подразделений и служб региона по подготовке и проведению праздничных мероприятий в учебных заведениях Харьковщины.



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Завершение учебного года-2016/2017 и проведение ВНО стали одними из вопросов, которые рассмотрели 18 мая во время заседания коллегии облгосадминистрации. В ходе коллегии Юлия Светличная отметила ответственность глав РГА, местных органов управления образования, директоров школ за успешное и безопасное проведение всех запланированных мероприятий.

«Поручаю принять соответствующие меры по организации окончания учебного года-2016/17, проведению государственной итоговой аттестации, а также ВНО. Гарантировать безопасность, реализовать все мероприятия в сфере здравоохранения, обеспечить подвоз участников внешнего независимого оценивания и выпускников к пунктам сдачи ВНО», - поставила задачу глава области.

По данным заместителя начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Виталия Гузя, 26 мая на территории Харькова и области во время проведения праздника «Последнего звонка» обеспечивать публичную безопасность и порядок будут 1800 сотрудников полиции.

«Сотрудники полиции будут нести службу возле школ, лицеев, а также в местах традиционных гуляний выпускников. Праздничные мероприятия пройдут в 748 учебных заведениях, участие в них примут около 230 тыс. граждан и 16 тыс. выпускников 11-х классов», - привел данные Виталий Гузь.

По информации заместителя председателя - руководителя аппарата ХОГА Анатолия Бабичева, с 23 мая по 16 июня - в период основной сессии независимого оценивания учебных достижений выпускников - участие в тестировании примут около 15 тысяч человек. Мероприятия пройдут в городе Харьков, а также на территории 5-ти населенных пунктов области (городов Балаклея, Лозовая, Купянск, Красноград, Чугуев). Для обеспечения порядка в местах проведения тестирования ежедневно планируется привлекать до 300 сотрудников полиции.

В рамках своих полномочий к проведению мероприятий подготовились работники ГУ ГСЧС в Харьковской области и патрульной полиции.

Анатолий Бабичев отметил, что государственная итоговая аттестация для всех выпускников старшей школы общеобразовательных учебных заведений проводится в форме внешнего независимого оценивания. Он напомнил, что все вопросы по организованному и качественному проведению ВНО обсуждались на селекторном совещании 12 мая.

Справка. В учебном году - 2016/2017 в области работают 790 общеобразовательных учебных заведений всех типов и форм собственности, где учатся 233,6 тыс. лиц. В текущем учебном году выпускников 9-х классов – 20362, 11-х – 15797. Претендует на награждение медалями 831 выпускник (золотыми медалями - 661 человек и серебряными - 170).