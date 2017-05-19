19.05.2017 08:49

Кабмин будет пиарить пенсионную реформу

Кабинет министров Украины поручил Министерству информационной политики и Министерству социальной политики организовать печать плакатов с рекламой пенсионной реформы.



РБК-Украина

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.



Также правительство поручило национальному ж/д перевозчику ПАО "Укрзализныця" рассмотреть возможность организации распространения части плакатов с рекламой пенсионной реформы в составах пассажирских поездов. Напомним, Кабинет министров Украины принял проект пенсионной реформы и направил его на рассмотрение Совета реформ.



Кроме того проект был презентован миссии Международного валютного фонда и представителям Европарламента. Проектом предусмотрена отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров, повышение и индексация пенсий, а также отмена повышения пенсионного возраста для лиц, имеющих 25 лет непрерывного трудового стажа.



