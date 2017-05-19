Кабмин будет пиарить пенсионную реформу

Кабинет министров Украины поручил Министерству информационной политики и Министерству социальной политики организовать печать плакатов с рекламой пенсионной реформы.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
Также правительство поручило национальному ж/д перевозчику ПАО "Укрзализныця" рассмотреть возможность организации распространения части плакатов с рекламой пенсионной реформы в составах пассажирских поездов. Напомним, Кабинет министров Украины принял проект пенсионной реформы и направил его на рассмотрение Совета реформ.
Кроме того проект был презентован миссии Международного валютного фонда и представителям Европарламента. Проектом предусмотрена отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров, повышение и индексация пенсий, а также отмена повышения пенсионного возраста для лиц, имеющих 25 лет непрерывного трудового стажа.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
влажн.:
давл.:
ветер: