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19.05.2017  08:49   

Кабмин будет пиарить пенсионную реформу

Кабинет министров Украины поручил Министерству информационной политики и Министерству социальной политики организовать печать плакатов с рекламой пенсионной реформы.


РБК-Украина

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Также правительство поручило национальному ж/д перевозчику ПАО "Укрзализныця" рассмотреть возможность организации распространения части плакатов с рекламой пенсионной реформы в составах пассажирских поездов. Напомним, Кабинет министров Украины принял проект пенсионной реформы и направил его на рассмотрение Совета реформ.

Кроме того проект был презентован миссии Международного валютного фонда и представителям Европарламента. Проектом предусмотрена отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров, повышение и индексация пенсий, а также отмена повышения пенсионного возраста для лиц, имеющих 25 лет непрерывного трудового стажа.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  кабмин, пенсионная реформа
 
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