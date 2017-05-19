19.05.2017 12:18

Расход средств на ремонт дорог будут контролировать силовики

В 2017 году на восстановление дорог области будет направлена беспрецедентная сумма средств.



// ХОГА

Об этом сообщила председатель ХОГА Юлия Светличная, подчеркнув, что работу дорожников будет контролировать лично.



«Состояние дорог «как обычно» не устраивает ни меня, ни жителей Харьковской области, - акцентировала глава ХОГА, обращаясь к начальнику Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгению Зражевцу. – Я требую от Службы и местных советов активизировать ремонты дорог. Это ваша прямая обязанность. Все необходимое для этого в области есть - с учетом децентрализации финансовых ресурсов, которые сейчас накапливаются на местах, и с учетом инициатив Президента Украины, которые внедряются правительством, а именно – перераспределения 50 % от перевыполнения сборов таможни. В области сосредоточено 226 млн грн от перевыполнения таможенных сборов. Таких денег не было никогда. Вы обязаны за счет этих средств провести качественный ремонт дорог».



Юлия Светличная поставила дорожникам области первоочередные задачи по ремонту.



«Уже в этом году необходимо начать ремонт дорог на направлениях Мерефа - Змиев, Харьков - Волчанск, Харьков - Змиев - Балаклея, Мерефа - Лозовая, Харьков - Ахтырка, Приколотное - Великий Бурлук, Краснокутск - Богодухов, Близнюки - Барвенково, Дергачи - Казачья Лопань, дорог в изюмском и купянском направлении и окружной вокруг города Харьков», - перечислила руководитель области.



Она подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить восстановлению дорожного покрытия на участках, по которым проходят маршруты школьных автобусов.



«Прошу силовой блок отнестись с особым вниманием к контролю за качеством использования бюджетных средств при ремонте дорог, - сказала Юлия Светличная. - Требую навести порядок в этой сфере и буду лично следить за тем, куда и как расходуются государственные средства в этой сфере. Сегодня качеству ремонта и дорогам в целом уделено особое внимание Президента, правительства, органов власти и самих людей. Сейчас открываются новые возможности, есть финансы, технологии, оборудование. Тенденция «как обычно» должна прекратиться».



В ходе заседания коллегии ХОГА начальник САД в Харьковской области проинформировал, что в этом году планируется начать ремонт дорог в луганском и сумском направлениях; продолжить работы по восстановлению покрытия на мосту через Северский Донец в городе Изюм; провести полный комплекс работ по восстановлению путепровода через железнодорожные пути возле села Губаревка Богодуховского района; провести замену покрытия на участке Чугуев - Изюм и в самом городе Изюм. Также работы запланированы на направлениях Харьков - Волчанск, Харьков - Змиев, Чугуев - Печенеги.



«Уже проводятся следующие работы: на участке от города Чугуев до поворота на город Купянск уложено почти 8 км нового асфальтобетонного покрытия. Начаты работы по подготовке к замене разрушенного покрытия в городе Изюм (почти на 70% выполнили фрезеровку). Через две недели начнем укладывать верхний слой. Продолжен начатый в 2016 году ремонт дороги в город Купянск. С 3 мая развернуты работы по восстановлению демонтированного путепровода возле села Губаревка (сроки окончания работ - 4-й квартал 2017 года). Продолжены работы по ремонту моста в городе Изюм (выполнено 43% от запланированного объема)», - перечислил Евгений Зражевец.



Он также сообщил, что с начала года на дорогах области ликвидировали уже 150 тыс. квадратных метров ямочности (в 3 раза больше, чем в 2016 году).



«Впервые за последние 5 лет работают 9 асфальтобетонных заводов, на линии находятся 50 дорожных бригад общей численностью до 800 человек и 150 единиц техники. В планах на 2017 год предусмотрено ликвидировать еще более 400 квадратных метров ям», - уточнил Евгений Зражевец.