19.05.2017 15:45

Юлия Светличная и Геннадий Зубко проинспектировали ход восстановительных работ в Балаклее

Во время рабочей поездки главы ХОГА и Вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства также был подписан акт приема-передачи очищенной территории Балаклейского района.



kharkivoda.gov.ua

Разминирование территории Балаклейского района завершено. Об этом Юлии Светличной и Геннадию Зубко отчиталось руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Последними расчистили труднодоступные места - заболоченную местность - рядом с 65-м арсеналом. Всего с начала работ в районе изъяли более 29 тысяч взрывоопасных предметов.

После разминирования территории населенных пунктов главными задачами для ГСЧС стали расчистка сельскохозяйственных полей и сопровождение весенне-полевых работ. Как проходит такое сопровождение, руководитель области и вице-премьер-министр имели возможность проверить, посетив поля, расположенные в 70 - 150 метрах от территории 65-го военного арсенала.

Местные фермеры проведенную работу оценивают как очень эффективную.

«Для проведения весенне-полевых работ мы сразу обратились к ГСЧС, - рассказал руководитель балаклейского хозяйства ООО «Донец» Юрий Ткач. - На другой стороне дороги у нас 300 га, нам сразу помогли их разминировать, и мы посеяли вовремя. Здесь, возле арсенала, на два дня разница в проведении работ, но в сроки уложились. Много было ям от снарядов, но заровняли, посеяли вовремя».

Ознакомившись с сопровождением посевной, Юлия Светличная и Геннадий Зубко посетили поселок Нефтяников, который существенно пострадал от взрывов на военном арсенале. Здесь продолжаются восстановительные работы.

«Последние данные по восстановительным работам в Балаклейском районе такие. Уже восстановили 46 тысяч квадратных метров поврежденных кровель - это 98% от запланированного; заменили 7,3 тысячи окон из запланированных 7,5 (т.е. 97%); установили 280 дверей (около половины из того, что необходимо сделать), - сообщила глава ХОГА. - Также уже завершен капитальный ремонт пяти многоэтажных домов - там усилили стены и фундаменты, заменили окна и двери. Капитально отремонтировали пять квартир в многоквартирном доме, которые полностью выгорели в результате пожара».

Работы продолжаются и в частном секторе.

«Инициирован вопрос о выделении из областного бюджета 30 млн грн, чтобы профинансировать те работы, которые сейчас ведутся по восстановлению частного сектора, а также для оказания материальной помощи жителям Балаклеи. На сегодня мы принимаем и просчитываем заявки от местного населения. Из районного и городского бюджетов также планируется выделить средства в размере до 10 млн грн. Будут привлечены и спонсорские средства. Таким образом, по нашим расчетам, мы покроем потребности местного населения. В случае необходимости, будем смотреть на возможности областного бюджета и выделять дополнительные средства», - сказала Юлия Светличная.

За счет благотворительной помощи в частном секторе уже отремонтировали 4,2 тыс. кв. м кровель (92% от запланированного), заменили 3,4 тыс. кв. м окон (52%), провели различные восстановительные работы в 170 домах из 228, которые были повреждены.

«За короткий промежуток времени нам удалось сделать большую работу, и я надеюсь, что в дальнейшем как строительные, так и восстановительные работы также будут закончены в поставленные сроки», - отметила Юлия Светличная.

Геннадий Зубко, в свою очередь, напомнил об объемах средств, выделенных из государственного бюджета на восстановительные работы и разминирование в Балаклее. Это 100 млн и 20 млн грн соответственно.

«Сейчас дополнительно выделено 45 миллионов, чтобы урегулировать потребность в жилье наиболее пострадавших жителей города Балаклея», - сказал Геннадий Зубко.

Он отметил работу руководства области и района, которая была проведена как в первые минуты после ЧП, так и в последние полтора месяца.

«Вопрос - не только в деньгах, вопрос вообще - в координации работы во время события, которое произошло. Именно от первой логистики, эвакуации людей, от их размещения и удержания социальной ситуации очень многое зависело. Сейчас уже полтора месяца прошло, и мы видим результат», - сказал Геннадий Зубко.