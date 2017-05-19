19.05.2017 16:15

Харьковскую делегацию ознакомили с работой американских копов (ФОТО)

Делегация города Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым в ходе официального визита в США ознакомилась с работой местной полиции.



city.kharkov.ua

В городе Цинциннати харьковчане посетили полицейское управление, пообщались с его главой Элиотом Исааком, посетили диспетчерский пункт службы спасения «911».

Американские специалисты рассказали о своей работе, об особенностях подготовки патрульных полицейских, о мерах безопасности, которые применяются в Цинциннати во время массовых мероприятий.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия полиции с муниципалитетами и общественностью.