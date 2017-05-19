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19.05.2017  16:15   

Харьковскую делегацию ознакомили с работой американских копов (ФОТО)

Делегация города Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым в ходе официального визита в США ознакомилась с работой местной полиции.


city.kharkov.ua
В городе Цинциннати харьковчане посетили полицейское управление, пообщались с его главой Элиотом Исааком, посетили диспетчерский пункт службы спасения «911».
 
Американские специалисты рассказали о своей работе, об особенностях подготовки патрульных полицейских, о мерах безопасности, которые применяются в Цинциннати во время массовых мероприятий.
 
Также стороны обсудили вопросы взаимодействия полиции с муниципалитетами и общественностью. 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сша, цинциннати, полиция
 
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