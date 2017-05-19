19.05.2017 16:29

Налоговики борются с незаконной торговлей алкоголя

С начала года из незаконного оборота изъято алкогольных напитков на 2,7 миллиона гривен.



// ГФС

Так, например, сотрудники налоговой милиции в рамках операции «Акциз-2017» установили 38-летнего харьковчанина, который в одном из харьковских кафе осуществлял торговлю коньяком и водкой, не имея при этом ни государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, ни лицензии на право осуществления розничной торговли ликеро-водочных изделий.



Из незаконного оборота изъято ликеро-водочные изделия в количестве 543 литров на общую сумму в 63,4 тыс. грн.



В отношении указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.



В ходе отработки оптово-розничной сети Харькова и области по реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий и алкогольных напитков без разрешительных документов, осуществлено 14 проверок торговых объектов, в которых осуществляется торговля ликеро-водочными изделиями, в том числе на разлив, в ходе которых были выявлены нарушения в 6 торговых точках. Сейчас их деятельность приостановлена, а выявленные 1147 литров алкогольных напитков, изъято до решения суда.



Главной же целью следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины по указанной линии работы – ликвидация подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий, перекрытие каналов поставки спирта и незаконного ввоза на территорию области алкогольных напитков. На сегодня налоговой милицией выявлено и прекращена деятельность 4-х подпольных цехов, из них 1 по производству ЛВИ и 3 по изготовлению ГСМ, начато 3 уголовных производства по ст.204 УК Украины.



Так, в ходе проведения мероприятий в рамках операции «Акциз-2017» сотрудниками следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС области выявлен факт хранения и реализации одним из предпринимателей Харьковщины незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины элитных ликеро-водочных изделий, чем предупреждено реализацию на территории Харьковской области контрабандных алкогольных напитков иностранного производства.



Из незаконного оборота изъято контрабандных элитных алкогольных напитков иностранного производства в количестве 7680 бутылок (654 дал) ориентировочной стоимостью 2334,5 тыс. грн., в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по признакам ч.1 ст.204 УК Украины.



В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции и места ее реализации.