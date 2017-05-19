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19.05.2017  16:56   

На Баварии часть домов на сутки останется без воды

По улице Конотопской проведут ремонтные работы по ликвидации повреждения на водоводе D=1200.


// Харьковводоканал

Как сообщили в «Харьковводоканале» с 23:30 21 мая до 23:00 22 мая будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. Некрасова, 1-63, ул. Лысенко, 2-а, ул. Конотопская, 1-28, ул. Свинаренко, 1-14.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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