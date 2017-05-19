На Баварии часть домов на сутки останется без воды

По улице Конотопской проведут ремонтные работы по ликвидации повреждения на водоводе D=1200.
Как сообщили в «Харьковводоканале» с 23:30 21 мая до 23:00 22 мая будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. Некрасова, 1-63, ул. Лысенко, 2-а, ул. Конотопская, 1-28, ул. Свинаренко, 1-14.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
влажн.:
давл.:
ветер: