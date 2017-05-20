20.05.2017 13:48

Светличная приняла участие в студенческом квесте по случаю Дня науки

20 мая квест с участием команд двух десятков вузов области проходил на базе пяти высших учебных и научных учреждений Харькова.



Сайт ХОГА

Открывая мероприятие в Харьковском национальном медицинском университете, Юлия Светличная пожелала командам успехов и победы.

«Мне приятно, что молодежь проявляет интерес к науке. Это и есть патриотизм - развивать науку, отдавать ей свое время и ум. За вами, за наукой и образованием - будущее нашей страны, - подчеркнула председатель ХОГА. - Этот квест станет ежегодным, и надеюсь, каждый год будет расширяться. У нас на Харьковщине 31 вуз, так что нам есть кого привлекать. Думаю, к нам присоединятся и другие регионы».

Юлия Светличная отметила, что популяризация науки - одно из приоритетных направлений работы областной администрации.

«Науку надо популяризировать - это будущее государства, и мы уделяем этому особое внимание, - сказала глава ХОГА. - Мы назначаем стипендии выдающимся и молодым ученым области, а также привлекаем их к школьному образованию, даем возможность опытным ученым поделиться знаниями с детьми, которые принимают участие в олимпиадах, конкурсе работ МАН. Так мы создаем замкнутый цикл, который дает положительные результаты в образовательной сфере».

Студенческий квест ко Дню науки прошел по инициативе Совета молодых ученых при ХОГА. Его руководитель Наталья Куфтерина поблагодарила Юлию Светличную за поддержку инициатив активной молодежи, а также передала ей грамоту от Совета молодых ученых и памятную статуэтку.

Как подчеркнул ректор Харьковского национального медицинского университета Владимир Лесовой, в этом году студенческий квест впервые проводится в рамках работы Харьковского университетского консорциума, благодаря чему он и стал таким массовым.

«Мы благодарны Юлии Светличной, которая стояла у истоков создания университетского консорциума. Сейчас мы уже видим результаты его работы», - сказал Владимир Лесовой.