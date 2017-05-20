Светличная приняла участие в студенческом квесте по случаю Дня науки

20 мая квест с участием команд двух десятков вузов области проходил на базе пяти высших учебных и научных учреждений Харькова.
Открывая мероприятие в Харьковском национальном медицинском университете, Юлия Светличная пожелала командам успехов и победы.
«Мне приятно, что молодежь проявляет интерес к науке. Это и есть патриотизм - развивать науку, отдавать ей свое время и ум. За вами, за наукой и образованием - будущее нашей страны, - подчеркнула председатель ХОГА. - Этот квест станет ежегодным, и надеюсь, каждый год будет расширяться. У нас на Харьковщине 31 вуз, так что нам есть кого привлекать. Думаю, к нам присоединятся и другие регионы».
Юлия Светличная отметила, что популяризация науки - одно из приоритетных направлений работы областной администрации.
«Науку надо популяризировать - это будущее государства, и мы уделяем этому особое внимание, - сказала глава ХОГА. - Мы назначаем стипендии выдающимся и молодым ученым области, а также привлекаем их к школьному образованию, даем возможность опытным ученым поделиться знаниями с детьми, которые принимают участие в олимпиадах, конкурсе работ МАН. Так мы создаем замкнутый цикл, который дает положительные результаты в образовательной сфере».
Студенческий квест ко Дню науки прошел по инициативе Совета молодых ученых при ХОГА. Его руководитель Наталья Куфтерина поблагодарила Юлию Светличную за поддержку инициатив активной молодежи, а также передала ей грамоту от Совета молодых ученых и памятную статуэтку.
Как подчеркнул ректор Харьковского национального медицинского университета Владимир Лесовой, в этом году студенческий квест впервые проводится в рамках работы Харьковского университетского консорциума, благодаря чему он и стал таким массовым.
«Мы благодарны Юлии Светличной, которая стояла у истоков создания университетского консорциума. Сейчас мы уже видим результаты его работы», - сказал Владимир Лесовой.
День откроет новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Настрой на выздоровление может творить чудеса.
В выходные нас ожидают дожди и сильные магнитные бури.
Ежегодно в третью субботу мая с 1997 года в Украине отмечается День науки, а с 2003 года – День Европы.
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