21.05.2017 13:42

Президент Украины, глава АПУ и министр иностранных дел провели переговоры с канцлером Германии

О результатах переговоров с Канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал глава государства.



kharkivoda.gov.ua

Президент сообщил, что во время длительных переговоров было охвачено весь круг вопросов, начиная с вопросов безопасности и поддержки Германией и Европейским Союзом суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Петр Порошенко также поблагодарил Германию за ее роль в вопросе предоставления украинцам безвизового режима. Президент Украины и Канцлер Германии скоординировали действия по обеспечению и ускорению ратификации Соглашения об ассоциации.

По его словам, значительная часть времени во время переговоров была посвящена скоординированным действиям по имплементации Минских договоренностей. «Констатировано, что РФ не выполняет Минские договоренности и нам необходимо сделать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала», - подчеркнул Президент. В первую очередь, это касается компонента в части безопасности - прекращение артиллерийского, минометного и танкового огня, отвод тяжелой техники, освобождение заложников и обеспечение эффективной реализации мирного процесса, отметил он.

«Мир должен быть принесен на украинскую землю. Оккупация должна завершиться. У нас есть твердая и последовательная поддержка Германии в этом вопросе. Кроме того, мы договорились о том, что если Минские договоренности не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Европейского Союза будут продолжены», - рассказал Президент.