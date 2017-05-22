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22.05.2017  13:09   

Харьковщина – первая в рейтинге социально-экономического развития областей Украины

Кабинет министров Украины опубликовал данные мониторинга социально-экономического развития регионов за 2016 год.


// ХОГА

Харьковская область заняла первое место среди других областей Украины и второе - после города Киев.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Общую рейтинговую оценку регионов рассчитывали по 64 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По 5-ти направлениям Харьковская область входит в пятерку лидеров. Уже второй год подряд наш регион является лидером в образовательной сфере страны - по направлению «Доступность и качество услуг в сфере образования» Харьковская область занимает первое место среди регионов, опережая даже город Киев. Также наша область лидирует по направлениям «Развитие малого и среднего предпринимательства» (2 место), «Эффективность рынка труда» (3), «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность» (4), «Социальная защита и безопасность» (4).

«Для нас особенно важно, чтобы экономическое развитие региона чувствовал каждый житель Харьковской области, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная. - Чтобы для харьковчан это были не только цифры в рейтинге, но реальные рабочие места, возможность развивать собственный бизнес, дать детям качественное образование и так далее. Именно поэтому считаю, что первенство нашего региона в стране по таким направлениям как «Развитие малого и среднего предпринимательства» и «Эффективность рынка труда» свидетельствует: выбранная нами стратегия эффективна».

Справка. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 «Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики». Харьковщина возглавляет рейтинг второй год подряд - по данным мониторинга 2015 года, наш регион также был первым среди областей и вторым после города Киев.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  рейтинг, харьков
 
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