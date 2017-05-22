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22.05.2017  15:58   

В Региональный центр админуслуг на Салтовке нужны администраторы

Департамент административных услуг и потребительского рынка объявил конкурс на должности 10 администраторов для Регионального центра предоставления административных услуг.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 мая, сообщила директор департамента Виктория Китайгородская.

По ее словам, для работы в центре уже отобраны 22 администратора.

«Мы надеемся, что к нам придут еще молодые, коммуникабельные и энергичные специалисты, которые смогут качественно и эффективно предоставлять услуги харьковчанам»,  - отметила Виктория Китайгородская.

Она сообщила, что среди требований к кандидатам на должность администратора – знание государственного языка, наличие высшего образования, базовые знания ПК. Также сотрудник должен быть гражданином Украины, желателен опыт работы в органах местного самоуправления или на государственной службе.

Напомним, что в Региональном центре предоставления административных услуг, который сейчас реконструируется на пр. Тракторостроителей, 144, будут предоставлять около 450 услуг административного, социального и пенсионного характера. Также будет организовано «молодежное окно» для консультационно-информационной помощи студентам, в т.ч. иностранным, для более быстрой адаптации в Харькове. Кроме того, в центре можно будет получить юридические консультации или написать заявление на имя городского головы. Посетителей будут обслуживать в помещении на первом этаже здания, которое будет организовано по принципу «open space» - свободного пространства без кабинетной системы. Внутри здание оснастят всем необходимым для комфорта людей с ограниченными возможностями. Перед входом будет обустроена автопарковка на 200 мест.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  администратор, центр админуслуг, харьков
 
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