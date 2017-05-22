Пенсии будут выплачивать без привязки к месту пропискиё

Теперь выплаты можно получить по фактическому месту проживания получателя.
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.
Постановление опубликовано на сайте «Урядового портала».
Так, согласно постановлению, теперь выплаты можно будет получить по указанному в заявлении месту фактического проживания получателей в населенных пунктах в пределах Украины.
Ранее пенсии выплачивались с привязкой к месту прописки.
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