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22.05.2017  16:32   

Пенсии будут выплачивать без привязки к месту пропискиё

Теперь выплаты можно получить по фактическому месту проживания получателя.


//укроп.org

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

Постановление опубликовано на сайте «Урядового портала».

Так, согласно постановлению, теперь выплаты можно будет получить по указанному в заявлении месту фактического проживания получателей в населенных пунктах в пределах Украины.

Ранее пенсии выплачивались с привязкой к месту прописки.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  пенсия, прописка, кабмин
 
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