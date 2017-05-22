22.05.2017 16:32

Пенсии будут выплачивать без привязки к месту пропискиё

Теперь выплаты можно получить по фактическому месту проживания получателя.



//укроп.org

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.



Постановление опубликовано на сайте «Урядового портала».



Так, согласно постановлению, теперь выплаты можно будет получить по указанному в заявлении месту фактического проживания получателей в населенных пунктах в пределах Украины.



Ранее пенсии выплачивались с привязкой к месту прописки.