В Кабмине решили ликвидировать СЭС

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Об этом свидетельствует постановление от 29 марта 2017 года № 348, размещенное на сайте КМУ.
"Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы является нецелесообразным, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Госпродпотребслужба.
Поэтому Правительство приняло решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и создании соответствующей ликвидационной комиссии", - говорится в сопроводительном тексте.
Также сообщается, что соответствующее решение принято во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года, который отменил решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Председателем комиссии по ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы утвержден председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты
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