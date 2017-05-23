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23.05.2017  08:29   

В Кабмине решили ликвидировать СЭС

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.


РБК-Украина

Об этом свидетельствует постановление от 29 марта 2017 года № 348, размещенное на сайте КМУ.

"Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы является нецелесообразным, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Госпродпотребслужба.

Поэтому Правительство приняло решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и создании соответствующей ликвидационной комиссии", - говорится в сопроводительном тексте.

Также сообщается, что соответствующее решение принято во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года, который отменил решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Председателем комиссии по ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы утвержден председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  кабмин, сэс
 
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