23.05.2017 08:03

На Харьковщине на развитие спорта в этом году выделили 26 млн. грн.

На развитие физической культуры и спорта в первом квартале 2017 года в Харьковской области выделено более 26 млн грн.



dozor.kharkov.ua

22 мая состоялось заседание постоянной комиссии областного совета, на котором обсудили ход выполнения в 1 квартале 2017 года социальной Программы развития физической культуры и спорта, молодежных инициатив и формирования здорового образа жизни в Харьковской области на 2014-2018 годы, сообщает пресс-служба облсовета.

Начальник управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко отметил: «В течение первых трех месяцев 2017 года на территории Харьковской области по олимпийским видам спорта проведено 703 спортивно-массовых мероприятия: это областные соревнования, учебно-тренировочные сборы для участия команд области в соревнованиях всеукраинского значения. По состоянию на 1 апреля этого года спортсмены Харьковщины на чемпионатах, кубках мира и Европы, международных соревнованиях, завоевали 122 медали различного достоинства.

Участие в различных спортивных мероприятиях приняли около 250 спортсменов с ограниченными возможностями. Также, за этот период коммунальное учреждение «Спорт для всех» провела 22 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняли участие более 15 тысяч человек».

В целом на реализацию программы в течение первого квартала 2017 года было выделено 26 миллионов 802 тысячи гривен.

Кроме того, в 2017 году оздоровлением и отдыхом планируется охватить свыше 219 тысяч детей, а также более чем 143 тысячи детей социально-незащищенных категорий.