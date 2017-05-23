23.05.2017 13:57

Квоты на украинский язык на ТВ увеличены до 75%

За несоблюдение закона телеканалам будут грозить штрафы.



// lb.ua

Верховная Рада во вторник, 23 мая, приняла в целом законопроект №5313, который обязывает общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% недельного эфира на государственном языке.



За него проголосовали 269 народных депутатов.



Парламент ввел в статью 10 закона «О телевидении и радиовещании» норму, согласно которой в общем недельном объеме вещания общенационального телеканала передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.



Для телеканалов местной категории вещания эта квота составляет 60%.



Фильмы и передачи производства СССР, выполненные не на государственном языке, нужно субтитровать украинским языком. «Все фильмы, выпущенные до 1991 года, никто не собирается озвучивать по-украински. Они будут субтитрованы по-украински, и это не так сложно сделать», - подчеркнула Виктория Сюмар, представлявшая законопроект.



Передача считается выполненной на украинском языке, если все выступления (реплики) ведущих и участников переданы на украинском. Для прямого эфира предусмотрены более мягкие требования, там по-украинским должны говорить только ведущие. Допускается использование других языков без дублирования и озвучки при репортажах с места событий, комментариях гостей передач, музыкальных клипах.



В исключительных случаях, по письменному соглашению с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, в квоты засчитываются передачи на других языках, если они направлены на нейтрализацию угроз национальным интересам в сфере свободы слова.



За несоблюдение квот телеканалам предусмотрен штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.



Закон вступает в силу через четыре месяца после публикации. В течение первого года для телерадиокомпаний предусмотрен переходной период, согласно которому программы, полностью или частично созданные или профинансированные каналом, включаются в украиноязычную квоту.



Квоты не применяются к: телекомпаниям иностранного вещания; телекомпаниям, которые показывают научно-просветительские передачи на официальных языках Европейского Союза; телерадиокомпаниям, которые осуществляют радиовещание; телеканалам, образовательные программы которых направлены исключительно на изучение иностранных языков.



Напомним, летом 2016 года Верховная Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они должны составлять не менее 25% от общего времени звучания песен в течение суток. Затем постепенно квоты увеличат до 35%.



Для новостей и утренних передач квота украинского языка - 50% в первый год с дальнейшим увеличением до 60%.