23.05.2017 13:16

Вор-«изобретатель» сядет в тюрьму за кражу денег из харьковских банкоматов

Фрунзенский районный суд Харькова по требованию прокуратуры признал виновным 29-летнего ранее судимого харьковчанина в краже и покушении на тайное хищение чужого имущества, совершенных повторно (ч. 2 ст. 185 и ч.2 ст.15, ч.2. 185 УК Украины).



nv.ua

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, вора, который похищал деньги из банкоматов, приговорили к 3 годам лишения свободы. Доказано, что преступник обворовывал банкоматы различных банков, расположенных на территории Харькова.

Мужчина устанавливал металлическую накладку с липкой лентой на купюровидавач банкомата и следил за людьми, которые пытались снять деньги. Купюры приклеивались к липкой ленте и банкомат не выдавал наличные. Желающие снять деньги думали, что он сломался, и шли искать другой. После чего злоумышленник снимал накладку с приклеенными к ней купюрами.

«В течение апреля-мая прошлого года преступник совершил 7 краж, на восьмой его задержали правоохранители. Общая сумма похищенных денег с карточек граждан составляет 7,6 тысяч гривен», - пояснила Т. Сотникова.

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.