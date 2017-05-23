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23.05.2017  13:16   

Вор-«изобретатель» сядет в тюрьму за кражу денег из харьковских банкоматов

Фрунзенский районный суд Харькова по требованию прокуратуры признал виновным 29-летнего ранее судимого харьковчанина в краже и покушении на тайное хищение чужого имущества, совершенных повторно (ч. 2 ст. 185 и ч.2 ст.15, ч.2. 185 УК Украины).


nv.ua
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, вора, который похищал деньги из банкоматов, приговорили к 3 годам лишения свободы. Доказано, что преступник обворовывал банкоматы различных банков, расположенных на территории Харькова.
 
Мужчина устанавливал металлическую накладку с липкой лентой на купюровидавач банкомата и следил за людьми, которые пытались снять деньги. Купюры приклеивались к липкой ленте и  банкомат не выдавал наличные. Желающие снять деньги думали, что он сломался, и шли искать другой. После чего злоумышленник снимал накладку с приклеенными к ней купюрами.
 
«В течение апреля-мая прошлого года преступник совершил 7 краж, на восьмой его задержали правоохранители. Общая сумма похищенных денег с карточек граждан составляет 7,6 тысяч гривен», - пояснила Т. Сотникова.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  вор, банкомат, харьков, деньги
 
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