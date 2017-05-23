23.05.2017 17:40

Нарушители тишины «заработали» более сотни протоколов

С начала года участковые офицеры полиции райотделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области составили 128 протоколов по фактам нарушения в Харькове правил соблюдения тишины.



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Об этом сообщил директор Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Валентин Топчий.



По его словам, за весь прошлый год было составлено почти 450 протоколов по ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения правил тишины).



Как и ранее, заявления, в основном, подавались в связи с бытовыми ситуациями, конфликтами между соседями, если кто-то ведет асоциальный образ жизни, шумит, включает громко музыку.



«Благодаря усиленной работе полиции в этом направлении, количество жалоб на нарушение правил тишины значительно сократилось. Люди сообщают о таких случаях и нам в департамент. В этом году поступило 14 таких заявлений. По всем обращениям заявители получили ответ, жалоб на необъективное решение обращений не поступало», - отметил Валентин Топчий.



Сделать устное заявление о нарушении правил соблюдения тишины, в случае необходимости, можно не только полиции, но и позвонив в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».



Напомним, что на время проведения АТО физическим и юридическим лицам не разрешается использовать салюты, фейерверки и другие пиротехнические средства на территории города Харькова.



Справка. Правила соблюдения тишины в общественных местах в городе Харькове утверждены Харьковским городским советом в 2005 году. Согласно Правилам, жители города не должны допускать превышения уровня шума, установленного санитарными нормами: 40 дБА в дневное время (с 8:00 до 22:00 часов), 30 дБА в ночное время (с 22:00 до 8:00 часов). Также правилами запрещается проведение ремонтных работ, которые сопровождаются шумом, в рабочие дни с 21:00 до 8:00 часов, а в праздничные и нерабочие дни – круглосуточно; выступление вокально-инструментальных ансамблей, «караоке» и др. воспроизведение музыки через усилительную аппаратуру в ночное время на летних площадках предприятий общественного питания; звучание музыки на балконах, лоджиях и в открытых окнах домов и на строительных площадках; трансляция радиопередач через усилители в салоне транспортных средств городского авто- и электротранспорта и др.



Ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах. Влечет за собой предупреждение или наложение штрафа: на граждан - от пяти до 15-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц и граждан- субъектов хозяйственной деятельности - от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.