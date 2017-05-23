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23.05.2017  17:56   

В Харькове появится кладбище для домашних животных

К концу 2017 года на территории харьковского КП «Центр обращения с животными» планируется открыть колумбарий.


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Об этом сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, проблема с захоронением домашних животных в городе существует. Стихийные захоронения опасны, поскольку в останках животных могут быть возбудители инфекционных заболеваний, и через загрязненную почву болезнь может передаться здоровым животным. Кроме того, загрязненная почва портит воду.

Роман Нехорошков отметил, что территорию колумбария благоустроят и создадут там соответствующую инфраструктуру.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  защита животных, колумбарий, харьков
 
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