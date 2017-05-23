В Харькове появится кладбище для домашних животных

К концу 2017 года на территории харьковского КП «Центр обращения с животными» планируется открыть колумбарий.
Об этом сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
По его словам, проблема с захоронением домашних животных в городе существует. Стихийные захоронения опасны, поскольку в останках животных могут быть возбудители инфекционных заболеваний, и через загрязненную почву болезнь может передаться здоровым животным. Кроме того, загрязненная почва портит воду.
Роман Нехорошков отметил, что территорию колумбария благоустроят и создадут там соответствующую инфраструктуру.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: