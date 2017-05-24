24.05.2017 11:12

Харьковские ученые будут получать стипедии от ХОГА (ВИДЕО)

Определенные положительные для развития науки сдвиги в государстве уже есть.



// ХОГА

Об этом председатель ХОГА Юлия Светличная сообщила на праздновании Дня науки. Торжественное мероприятие состоялось 23 мая во Дворце студентов Национального юридического университета им. Я. Мудрого. В зале собрались представители научного сообщества региона.

«Для Харьковской области наука - это имя. Это то, что создало Харьков. И в октябре этого года вместе с вами будем отмечать 85-ю годовщину расщепления ядра атома, которое состоялось в стенах Харьковского физико-технического института. Мне очень приятно, что это эпохальное событие стало символом вклада харьковских ученых в развитие мировой науки, и атом по праву венчает герб Харьковской области, - обратилась к присутствующим в зале Юлия Светличная. - Сегодня наша с вами задача, опираясь на эти великие традиции, - двигать науку вперед. Сегодня государство, как никогда, нуждается в инновациях в каждой сфере жизни и, как никогда, открыто для системных преобразований для того, чтобы укрепить науку в Украине. И именно с этой целью Президентом Украины было начато формирование новой государственной политики в этой стратегической сфере. Политики, отвечающей требованиям и потребностям времени».

Руководитель области отметила, что ожидается внедрение пакета правительственных реформ, которые укрепят среднюю школу, введут новые заработные платы, дадут стимул для связи науки с реальным сектором экономики и помогут создать цикл идей от академической науки до корпоративной.

«Именно в этом заключается национальный приоритет Украины, и именно на это нацелены государственные сдвиги и идеи, которые мы внедряем вместе на Харьковщине. В частности, университетский консорциум, который мы с вами создали в прошлом году, уже дает свои результаты. Вместе с вами мы создали единственный в Украине проект «Научные горизонты Харьковщины», который закладывает программную основу для управления развитием научно-образовательного комплекса области. Мы постоянно укрепляем системную поддержку выдающихся и молодых ученых на уровне области», - обратилась к ученым Юлия Светличная.

Она также отметила, что на очередном заседании сессии областного совета будет рассмотрено решение о региональном отделении Малой академии наук. Кроме того, по поручению председателя ХОГА в области начат конкурс лучших исследовательских проектов и научных разработок молодых ученых, который может стартовать осенью этого года.

В ходе праздника Юлия Светличная вручила лучшим ученым Харьковщины грамоты ХОГА и благодарности председателя облгосадминистрации и поздравила с присвоением почетных званий «Заслуженный деятель науки и техники Украины». Кроме того, руководитель области вручила дипломы студентам-победителям и призерам ХІ Харьковского регионального конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам.

«Также 40 харьковских ученых будут получать областные стипендии. 20 из них предназначены выдающимся ученым, которые будут получать ежемесячно по 2000 гривень, еще 20 стипендий - молодым ученым, которые будут получать по тысяче гривень до конца года», - сообщила Юлия Светличная.