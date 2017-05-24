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24.05.2017  12:27   

Пенсионерам показали, как работают сервисы «Прозрачных офисов»

Для председателей первичных ветеранских организаций Киевского района провели экскурсию по центру предоставления социальных услуг «Прозрачный офис».


// city.kharkov.ua

Сначала в Администрации Киевского района прошло учебное занятие. Руководители «Прозрачного офиса» рассказали, как работает центр, какие услуги в нем предоставляются, показали, как пользоваться электронными системами.

После этого для представителей ветеранских организаций провели экскурсию по «Прозрачному офису». Ветераны увидели, как работают специалисты ресепшна, фронт-офиса, бэк-офиса, как ведется прием посетителей.

Отметим, что центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» в Киевском районе ежедневно принимает 500-800 посетителей. С начала работы офиса, 24 апреля 2017 года, было принято 10 тыс. 225 граждан (оказано 5875 социальных и 4350 пенсионных услуг).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  прозрачный офис, харьков
 
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