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24.05.2017  13:16   

Харьковщина планирует расширить сотрудничество с Грецией

Предметом обсуждения Юлии Светличной и Георгиоса Пукамиссаса стало расширение сотрудничества между нашим регионом и Греческой Республикой – в первую очередь, в экономической, научной и образовательной сферах.


kharkivoda.gov.ua
Георгиос Пукамиссас впервые посетил Харьковскую область в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Украине. Визит в Харьков стал второй поездкой господина посла в регионы – в январе 2017-го он посещал Мариуполь.
 
«Мой визит в Харьков неслучаен, потому что ваш регион занимает ведущее место в жизни Украины - как экономический и культурный центр, - подчеркнул Георгиос Пукамиссас. - Это большое достижение, что вам удалось сохранить мир в Харьковской области. Считаю, что регион сможет стать центром притяжения не только в Украине, но и в целом в Восточной Европе».
 
Презентуя Чрезвычайному и Полномочному Послу Греческой Республики в Украине Харьковскую область, руководитель ХОГА сделала акцент на потенциале промышленности и АПК, достижениях в образовательной и научной сферах.
 
Юлия Светличная подчеркнула, что в данный момент внешнеторговый оборот Харьковской области с Грецией достаточно низкий, а значит – есть необходимость усилить сотрудничество в экономической сфере.
 
«Рассчитываю, что сегодняшняя встреча даст возможность активизировать взаимоотношения, - сказала глава ХОГА. - Мы заинтересованы в том, чтобы международный бизнес в Харьковской области развивался. Ведь это возможность создания новых рабочих мест, повышения поступлений в бюджет области, а также заработная плата для харьковчан».
 
Георгиос Пукамиссас отметил: «Поскольку Харьков является крупным научным, образовательным и техническим центром, имеет смысл совместно работать в этих направлениях».
 
Также в ходе встречи Юлия Светличная пригласила посла Греции в Украине посетить международный экономический форум, который традиционно пройдет в Харьковской области в сентябре.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, пукамиссас, греция, харьков, посол, встреча
 
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