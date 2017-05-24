24.05.2017 14:30

Лидер сепаратистов Апухтин получил шесть лет тюрьмы

Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.



//khar.gp.gov.ua

23 мая Киевский районный суд Харькова поддержал требования прокуратуры области и признал виновным 69-летнего лидера движения «Юго-Восток» в организации массовых беспорядков, которые сопровождались погромами (ч. 1 ст. 294 УК) и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвата государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины).



По информации процессуального руководителя Максима Мозгового, координатор сепаратистского движения приговорен к 6 годам лишения свободы.



Прокуратура доказала в суде, что Ю. Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнание действующей государственной власти, создание «Харьковской народной республики» и так называемой «Конституции ХНР».



Также доказано, что Апухтин был одним из инициаторов проведения в Харькове референдума по вопросам федерализации – создание так называемой «Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова», который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся.



«Во время судебного разбирательства допрошено 12 свидетелей и 2 экспертов. Изучены видеоматериалы с митингов, которые проходили 8 апреля и 9 мая 2014 года на площади Свободы, в которых активное участие принимал осужденный», - рассказал Н. Мозговой.



В соответствии с так называемым «законом Савченко» срок пребывания в СИЗО (30 апреля - 7 мая 2014 года, и с 19 декабря 2014 года по настоящее время) суд зачел в срок отбывания наказания по формуле «день в СИЗО за два дня в тюрьме». Несмотря на недавнюю отмену закона, он не имеет обратной силы и распространяется на тех, кто был заключен в СИЗО ранее.

Напомним, координатора движения «Юго-Восток» Ю. Апухтина задержали в апреле 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 294 УК Украины). В мае 2014 года после внесения залога Ю. Апухтин вышел из-под стражи. В декабре 2014 его вновь арестовали - по подозрению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвата государственной власти, совершенные повторно (ч. 3 ст. 109 УК Украины).



В августе 2014 года окружной административный суд приостановил деятельность организации «Юго-Восток» путем принудительного роспуска. Суд признал, что организация, которой руководил Юрий Апухтин, несет угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа.

В январе 2015 года прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении Ю. Апухтина за ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 109 УК Украины).



Кроме того, еще одному участнику тех событий уже вынесен обвинительный приговор, который вступил в силу. В августе прошлого года к пяти годам лишения свободы приговорен харьковчанин, принимавший участие в нападении на автобус с военнослужащими, которые обеспечивали порядок возле облгосадминистрации.