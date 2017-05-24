24.05.2017 14:47

На Харьковщине создадут Региональный центр финансовой грамотности населения

Во время торжественного приема по случаю Дня банковского работника председатель ХОГА Юлия Светличная подписала меморандум с банкирами и педагогами области.



kharkivoda.gov.ua

Открывая праздничное мероприятие, Юлия Светличная отметила, что банковская система занимает важное место в жизни государства и от ее стабильности зависит благосостояние страны.

«Банковская система Харьковской области может гордиться своими работниками, может гордиться своей стабильностью. Банковская система в регионе развивается, внедряются новые подходы. Очень приятно, что слаженность, профессионализм, взвешенность, возможность принятия ответственных решений дают возможность харьковчанам спать спокойно и не волноваться за свои финансы. И это важный вклад, который вы делаете», - обратилась к банковским работникам Юлия Светличная.

В своей речи руководитель области отметила, что одной из главных задач сегодня является повышение финансовой грамотности населения региона. Для достижения этой цели в ходе приема между ХОГА, Харьковским банковским союзом, Харьковским университетским консорциумом и Харьковским учебно-научным институтом Государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела» был подписан меморандум по развитию финансовой грамотности.

«Я очень рада тому, что у нас есть перспективные планы дальнейшего развития банковской сферы и взаимодействия органов государственной власти и сектора банковских учреждений, - сказала Юлия Светличная. - Мне приятно, что Харьковский банковский союз выступил с инициативой подписания меморандума для того, чтобы создать Региональный центр финансовой грамотности населения».

Как отметила президент Харьковского банковского союза Елена Жукова, Региональный центр финансовой грамотности будет инициировать проведение профильных исследований, формировать единую политику, координировать разноплановые инициативы. Это будет повышать не только уровень доверия к банковским учреждениям, но и ко всей финансовой системе.

«От уровня доверия зависит эффективность функционирования банковского сектора. Мы благодарны Харьковской облгосадминистрации, лично Юлии Светличной, которая поддержала инициативу по реализации этого проекта, - отметила Елена Жукова. - Впервые в Украине, именно в Харьковской области, ХОГА консолидирует усилия для повышения уровня финансовой грамотности населения в формате сотрудничества участников рынка и профильных специалистов вузов».