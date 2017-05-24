24.05.2017 15:44

Житель Харьковщины «натаксовал» на 4 года тюрьмы

Купянский горрайонный суд области поддержал требования прокуратуры и признал виновным 33-летнего мужчину по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов).



urbo.ua

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленника приговорили к 4 годам лишения свободы.

В 2016 году житель Купянска неофициально подрабатывал таксистом. Одним из пассажиров мужчины стал военнослужащий, который предложил купить оружие. Не имея необходимого разрешения, таксист за несколько месяцев приобрел 6 пистолетов «Макарова» за 1,5-2 тысячи гривен каждый, а также патроны к ним. Хранил оружие дома или в автомобиле, а потом перепродавал.

«Он находил покупателей среди своих знакомых, которые готовы были заплатить за «Макарова» 3000 гривен. Таксист успел реализовать 5 пистолетов, на шестой сделке был задержан», - пояснила Сотникова.

Дело военнослужащего, который поставлял оружие, передано в военную прокуратуру.

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.