24.05.2017 17:16

Юлия Светличная и глава Представительства НАТО в Украине обсудили реализуемые в Харькове проекты

Ситуация в сфере безопасности региона, международное сотрудничество, имплементация реформ и помощь специалистов НАТО в ликвидации последствий ЧС в Балаклейском районе – вопросы, которые подняли в ходе встречи Юлия Светличная и Александер Винников.



kharkivoda.gov.ua

Поводом для очередного визита в Харьковскую область Главы Представительства НАТО в Украине стал старт нового учебного курса о НАТО в Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Приветствуя главу представительства Североатлантического альянса, руководитель ХОГА поблагодарила его за программы, которые НАТО реализует в Харьковской области, а также за помощь, оказанную во время ликвидации последствий ЧС в Балаклейском районе. Юлия Светличная также отметила, что очень полезной инициативой НАТО, реализация которой требует продолжения, является подготовка в сфере тактической медицины для военных врачей.

Глава облгосадминистрации проинформировала Александера Винникова о ситуации в сфере безопасности региона.

«На данный момент мы достигли таких результатов, которые дают нам возможность приглашать в Харьковскую область международных партнеров, проводить международные спортивные события. Это вселяет уверенность в том, что шаги, предпринимаемые нами в сфере безопасности, правильные», - отметила Юлия Светличная.

Глава Представительства НАТО в Украине, в свою очередь, проинформировал руководителя области о проектах, которые реализуются или планируются к реализации в Украине в целом и нашем регионе, в частности. Среди таких проектов он выделил Программу профессиональной подготовки НАТО, которая действует в Украине уже более 10 лет и обучила несколько тысяч гражданских госслужащих в секторе безопасности и обороны.

«В рамках трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих мы совсем недавно передали модульный бассейн Украинскому институту протезирования в Харькове. Мы также планируем запустить новые образовательные программы для специалистов в области протезирования и реабилитации. На данный момент в рамках нашей программы социальной адаптации для бывших военнослужащих в Харькове мы проводим три курса. За последние годы обучили около 1000 военнослужащих в Харькове и в Харьковской области. После окончания в среднем 72 % участников курсов нашли работу в течение 6 месяцев. Также действуют программа психологической реабилитации и программа развития добросовестности в сфере безопасности и обороны», - перечислил Александер Винников.

Он пригласил Юлию Светличную принять участие в мероприятиях нового для регионов проекта, реализуемого в рамках поддержки Резолюции Совета безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность».

«Мероприятия мы планируем на вторую половину 2017 года и ваше участие в них считаем очень важным», - отметил глава Представительства НАТО в Украине.