25.05.2017 08:42

На Харьковщине открылся Центр развития местного самоуправления

Центр будет оказывать помощь объединенным громадам в решении организационных вопросов, работе по региональному развитию, территориальному планированию и т.п.



Сайт ХОГА

В открытии учреждения 24 мая принял участие заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

Офис Центра расположен по адресу: переулок Банный, 1.

Харьковский ЦРМС стал 14-м региональным центром, который был открыт в этом году. Такие центры по всей стране создаются при поддержке Программы «U-LEAD с Европой». Реализацию проекта в нашем регионе поддержали Харьковская ОГА, областной совет и Генеральное консульство Республики Польша в Харькове.

В своем приветственном слове на торжественном мероприятии по случаю открытия учреждения Михаил Черняк отметил, что работа по децентрализации и созданию ОТГ на Харьковщине продолжается уже несколько лет и уже есть ее положительные результаты.

«Поддержка органов местного самоуправления – это одна из главных реформ, которые внедряются сегодня в стране. Реформа реализуется благодаря инициативе Президента Украины Петра Порошенко, КМУ и западных партнеров, - подчеркнул Михаил Черняк. – На местном уровне председатель ХОГА Юлия Светличная также отмечает, что среди приоритетных задач - формирование дееспособных громад, которые впоследствии дадут области новый толчок к развитию».

По словам заместителя руководителя области, с созданием каждой новой громады растет уровень доверия к власти. Михаил Черняк отметил, что за несколько лет громады должны выйти на новый уровень решения задач.

«Этот новый уровень предполагает большую ответственность депутатов, которые избираются в громадах. Это другая динамика и прогресс развития громад», - сказал заместитель председателя ХОГА.

Руководитель группы управления проекта Программы «U-LEAD с Европой» Виктор Ветцель рассказал, что в ЦРМС будет оказываться практическая помощь объединенным громадам в развитии дееспособности, решении организационных вопросов в сфере децентрализации, в работе регионального развития, территориального планирования и др. Он отметил, что Программа – это специальный проект с участием многих доноров, среди которых Европейский союз и 5 стран-членов ЕС: Дания, Эстония, Германия, Польша и Швеция.

«Почему мы запускаем эту программу и поддерживаем реформу децентрализации в Украине? Потому что мы считаем, что все эти меры принесут положительные изменения населению Украины, - отметил Виктор Ветцель. - Одним из важнейших мероприятий, которое воплощает в жизнь наша Программа, является создание центров развития местного самоуправления. Ведь это учреждение будет оставаться юридическим лицом и после завершения нашей Программы».

Директор Харьковского ОП учреждения «Центр развития местного самоуправления» Диана Баринова уже наметила план дальнейших мероприятий.

«Мы надеемся, что станем такой площадкой сотрудничества для всех партнеров, которые идут в направлении реализации проекта. Будем проводить семинары, учебные визиты в другие области и страны, где представители ОТГ ознакомятся с положительным опытом создания, управления и развития громад», - поделилась Диана Баринова.

После церемонии открытия Центра состоялось заседание круглого стола на тему: «Реформа местного самоуправления на Харьковщине. Реалии и перспективы».

Справка. По данным ХЦРМС, на Харьковщине планируется создать 57 ОТГ. Сейчас создано 6 объединенных громад: Старосалтовская поселковая Волчанского района, Чкаловская поселковая Чугуевского района, Роганская поселковая Харьковского района, Мерефянская городская Харьковского района, Нововодолажская поселковая Нововодолажского района и Зачепиловская поселковая Зачепиловского района. Около 15 потенциальных центров ОТГ инициировали процесс объединения и находятся в его активной фазе.