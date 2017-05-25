Полицейский велопатруль вернулся на харьковские улицы

С 25 мая в центральной части Харькова за безопасностью горожан будут следить патрульные полицейские на велосипедах.
Всего следить за порядком будут шесть велопатрулей (12 полицейских).
Они будут нести службу до первых холодов в светлое время суток.
После полицейские вернутся к своей обычной форме несения службы – автомобильному патрулю.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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