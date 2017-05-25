25.05.2017 13:57

Полицейский велопатруль вернулся на харьковские улицы

С 25 мая в центральной части Харькова за безопасностью горожан будут следить патрульные полицейские на велосипедах.



// Патрульная полиция

Всего следить за порядком будут шесть велопатрулей (12 полицейских).



Они будут нести службу до первых холодов в светлое время суток.



После полицейские вернутся к своей обычной форме несения службы – автомобильному патрулю.