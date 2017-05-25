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25.05.2017  13:57   

Полицейский велопатруль вернулся на харьковские улицы

С 25 мая в центральной части Харькова за безопасностью горожан будут следить патрульные полицейские на велосипедах.


// Патрульная полиция

Всего следить за порядком будут шесть велопатрулей (12 полицейских).

Они будут нести службу до первых холодов в светлое время суток.

После полицейские вернутся к своей обычной форме несения службы – автомобильному патрулю.

Тэги:  велопатруль, полиция, харьков
 
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