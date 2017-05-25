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25.05.2017  15:42   

Харьков делится опытом с другими городами Украины (ФОТО)

Учебный визит представителей украинских муниципалитетов проходит сегодня, 25 мая, в Харькове.


city.kharkov.ua
В мероприятии  принимают участие руководители и депутаты горсоветов из Луцка, Николаева, Мариуполя, Тернополя, Винницы, Хмельницкого, Житомира, Сум, Полтавы, Херсона, Днепра, Северодонецка, Кропивницкого, Ивано-Франковска. В течение двух дней они ознакомятся с особенностями социально-экономического развития Харькова, инфраструктуры, транспортной системы, дорожного, жилищного и коммунального хозяйств, бизнес-климата и т.д.
 
Как отметила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета Татьяна Чечетова-Терашвили, Харьков готов делиться практическими и теоретическими наработками с коллегами, поскольку за последние годы был накоплен значительный опыт практически во всех сферах жизнедеятельности города.
 
«Сегодня мы трансформируем районные администрации в сервисно-ориентированные структуры. Недавно в райадминистрациях Шевченковского и Киевского районов были открыты центры предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» - первые пилотные проекты в Украине. Мы строим метро, школьные стадионы, проводим престижные международные мероприятия, в том числе спортивные, занимаемся реконструкцией крупнейших объектов – сада Шевченко, зоопарка, вдобавок к Центральному парку им. Горького. Также активно работаем по привлечению инвесторов. Нет такой сферы жизнедеятельности, в которую бы мы не вникли. Главное, что Харьков сохраняет стабильную траекторию роста, и мы готовы делиться своим опытом», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.
 
О социально-экономическом развитии города гостям рассказал заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев. В частности, он затронул вопросы энергоэффективности, городских жилищных программ, тарифной политики городской власти, нынешних реалий харьковской промышленности, экономии бюджетных средств.
 
«В 2016 году от проведения процедур тендерных закупок в электронной системе «Прозорро» экономия бюджетных средств составила 158 млн грн. В 1 квартале 2017 года было проведено 860 тендеров на общую ожидаемую стоимость более 2 млрд грн, при этом экономия составила 57 млн грн. То есть, эти процедуры показывают свою эффективность и позволяют аккумулировать в бюджете дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть использованы на самые различные городские программы», - отметил Михаил Фатеев.
 
Учебный визит представителей украинских муниципалитетов в Харьков организован при поддержке Международного республиканского института.
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мэрия, опыт, обмен, харьков, муниципалитет, учеба
 
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