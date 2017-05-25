Рада определила понятие «памятник культурного наследия»

Депутаты расширили список объектов культурного наследия.
За изменения в закон об охране культурного наследия №5678 в целом проголосовали 235 народных депутатов.
Теперь памятником культуры считается не только объект, внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но и объект, который взят на учет по закону, принятому еще в Украинской ССР, об охране памятников истории и культуры.
Пока вопрос о внесении таких памятников в Госреестр не решен, собственники объектов отказываются признавать их статус и заключать договоры об охране памятников.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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