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25.05.2017  17:30   

Рада определила понятие «памятник культурного наследия»

Депутаты расширили список объектов культурного наследия.


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За изменения в закон об охране культурного наследия №5678 в целом проголосовали 235 народных депутатов.

Теперь памятником культуры считается не только объект, внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но и объект, который взят на учет по закону, принятому еще в Украинской ССР, об охране памятников истории и культуры.

Пока вопрос о внесении таких памятников в Госреестр не решен, собственники объектов отказываются признавать их статус и заключать договоры об охране памятников.

Источник:   Лига. Новости
 Тэги:  верховная рада, закон
 
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