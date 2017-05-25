25.05.2017 17:30

Рада определила понятие «памятник культурного наследия»

Депутаты расширили список объектов культурного наследия.



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За изменения в закон об охране культурного наследия №5678 в целом проголосовали 235 народных депутатов.



Теперь памятником культуры считается не только объект, внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но и объект, который взят на учет по закону, принятому еще в Украинской ССР, об охране памятников истории и культуры.



Пока вопрос о внесении таких памятников в Госреестр не решен, собственники объектов отказываются признавать их статус и заключать договоры об охране памятников.